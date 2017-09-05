«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за здоровый образ жизни

В Твери особое внимание уделяется вопросам развития массового и детского спорта. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает укрепление традиций здорового образа жизни важным направлением социальной политики.

– Массовый спорт начинается со двора. Оборудованные комплексы должны быть максимально доступны детям и подросткам. Это лучший способ привлечь молодежь к занятиям спортом, привить моду на здоровый образ жизни, - считает губернатор Игорь Руденя, лидер муниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Тверской городской Думы.

Возле городских школ после ремонта открываются стадионы. Партийный проект «Дворовый тренер» каждое лето во дворах города собирает детей, которые хотят научиться воркауту, футболу, волейболу, баскетболу.

– Это значимый проект федерального уровня, основной целью которого является организация досуга не только молодежи, но и людей всех возрастов, развитие и популяризация спорта, воспитание настоящего и будущего здорового поколения, – говорит Олег Балаян, кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ» из первой «тройки» муниципального списка на выборах в Думу восьмого созыва.

Светлана Козлова, также член «тройки» лидеров муниципального списка кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах депутатов городского парламента Твери, отмечает что в Твери на городском пляже есть профессиональная площадка для занятия параворкаутом.

– Снаряды установлены с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Очень хорошо, что молодые люди, которые рядом занимаются воркаутом, готовы помочь, подсказать, как правильно выполнять те или иные упражнения, – говорит Светлана.

В команде партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Тверской городской Думы впервые широко представлена молодежь. Многие из кандидатов своим личным примером популяризируют ЗОЖ. Среди них - член муниципального списка кандидатов Павел Волков.

– Федеральные и региональные проекты партии, направленные на здоровый образ жизни, говорят о том, что государство принципиально заинтересовано в своем будущем. Новое поколение россиян должно вырасти с пониманием, что ЗОЖ – это принцип жизни, а не медицинский термин, – считает Павел Волков.

Член муниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ на выборах в ТГД Евгений Пичуев – координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее» в тверском регионе.

– Одно из направлений проекта – пропаганда здорового образа жизни среди школьников и молодежи, – рассказывает Евгений Пичуев. – Это спортивные мероприятия, мониторинг здоровья, который осуществляется специалистами ТГМУ.

В Твери необходимо создать условия для социально-экономического развития и достойного уровня жизни горожан. Начинать надо с кадрового обновления власти. Губернатор Игорь Руденя лично возглавил список «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах в Тверскую городскую Думу, чтобы сформировать единую команду, готовую работать.

ВМЕСТЕ – ЗА РАЗВИТИЕ ТВЕРИ!

Оплачено из средств избирательного фонда Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери.