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Восемь организаций из Тверской области стали победителями конкурса Президентских грантов

05 Сентября 2017 13:38
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Восемь организаций из Тверской области стали победителями первого в 2017 году конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Общая сумма грантовой поддержки региональных объединений составила более 11,1 млн рублей, сообщает правительство Тверской области

В Тверской области победителями первого конкурса на предоставление грантов Президента РФ в 2017 году стали:

- региональное отделение «Всероссийского общества глухих»

- студенческий спортивный союз Тверской области «Буревестник»

- территориальное общественное самоуправление «Детская деревня Шумилово»

- учреждение дополнительного образования «Русская школа»

- организация социальной помощи и реабилитации наркозависимых «Радуга»

- Тверской областной центр русского языка и русской культуры

- благотворительный фонд «Имени сестры милосердия «Екатерины Бакуниной»

- поисково-исследовательское объединение «Память поколений».  

Проекты организаций направлены на пропаганду здорового образа жизни, социализацию людей с инвалидностью, сохранение исторической памяти, развитие науки, образования, культуры и искусства в Тверской области.

Всего победителями первого конкурса на предоставление грантов Президента РФ стали 970 некоммерческих организаций из 79 регионов, на конкурс были представлены 6623 проекта. Общая сумма грантов составила более 2,2 млрд рублей.

В настоящее время ведется прием заявок на участие во втором конкурсе. Срок окончания приема – 29 сентября 2017 года.

Дополнительная информация на сайте президентскиегранты.рф

 

 

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Метки: президенские гранты тверские организации
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