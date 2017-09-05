В Тверской области 36 человек будут сдавать ЕГЭ в дополнительный период

5 сентября в Тверской области начинается дополнительный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году заявления на участие в экзаменах подали 36 человек.

Сдавать ЕГЭ в сентябре имеют право выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам – русскому языку и базовой математике.

Все 36 человек, подавшие заявления на участие в экзаменах в дополнительные сроки, будут сдавать базовую математику. Кроме того, четыре человека планируют сдавать русский язык.

Согласно единому расписанию ЕГЭ 5 сентября выпускники сдают русский язык, 8 сентября – математику базового уровня. 16 сентября предусмотрен резервный день для сдачи обоих предметов.

Для сдачи ЕГЭ в сентябре организован пункт проведения экзамена на базе Тверского педагогического колледжа. В аудиториях обеспечено видеонаблюдение в онлайн режиме, организована печать экзаменационных материалов и сканирование бланков ответов.

Контроль за проведением экзаменов ведут специалисты управления надзора и контроля в сфере образования Министерства образования Тверской области, члены Государственной экзаменационной комиссии и региональные общественные наблюдатели.

Результаты экзаменов по русскому языку выпускники узнают не позднее 14 сентября, по математике – 15 сентября, экзаменов резервного дня – 26 сентября.

В Тверской области работает региональная «горячая линия» по вопросам ЕГЭ (4822) 32-06-19, а также «горячая линия» Рособрнадзора (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ (495) 104-68-38, сообщает правительство Тверской области