Два брата нападали на прохожих в Тверской области, избивали и грабили

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Бежецкий» по горячим следам раскрыли два грабёжа, совершённых группой молодых людей, в один и тот же вечер.

Первое сообщение о преступлении поступило от 25-летнего местного жителя о том, что на улице Советская в поселке Максатиха двое неизвестных напали на него сзади, избили, а потом забрали сотовый телефон стоимостью 7 900 рублей. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

После того, как потерпевший описал нападавших, на их розыск оперативный дежурный ориентировал полицейские патрули и сотрудников оперативных служб.

Второе сообщение о преступлении поступило через несколько минут от 49-летнего мужчины о том, что на улице Смирнова двое злоумышленников ударили потерпевшего несколько раз по лицу и открыто похитили сотовый телефон и деньги. Общий ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска задержали двух подозреваемых в грабеже. Ими оказались два брата, оба жителя Лихославльского района Тверской области, в возрасте 23 и 26 лет. В полиции мужчины раскаялись в содеянном, однако вернуть похищенные телефоны владельцам не смогли, так как, испугавшись последствий, выбросили их.

Возбуждены уголовное дела по статье «Грабеж», совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сыщики проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям совершенным на территории региона, сообщает УМВД России по Тверской области