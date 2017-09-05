Энергетики Тверьэнерго приняли участие в «Тверском марафоне»

3 сентября в областной столице состоялся 33-й «Тверской марафон». По улицам Твери пробежали около 1500 приверженцев здорового образа жизни из 7 стран, 27 регионов России и 100 городов. Участие в марафоне впервые приняли энергетики тверского филиала МРСК Центра. Команда «Тверьэнерго» приняла участие в дистанции «Корпоративная эстафета». Также спортсмены-энергетики пробежали личный зачёт на дистанции 10 км.

В корпоративной дистанции приняли участие 10 человек. Этап проходил в формате эстафеты. Каждый спортсмен пробежал по 1 км в исторической части Твери. В соревновании приняли участие ещё 16 команд от разных организаций города. Сборная тверского филиала МРСК Центра заняла 6 место.

«Тверской марафон – это настоящий праздник спорта в нашем городе. Команда Тверьэнерго впервые принимала в нём участие. Сама я поучаствовала в забеге на 10 км и показала хороший результат для себя. Бег – это спорт возможностей, он доступен каждому. На подобных мероприятиях ты соревнуешься не с людьми вокруг, а пытаешься быть лучшей версией себя», - рассказала Мария Шаврина, начальник отдела социальных отношений.

- Я бегаю чуть меньше полутора лет и уже не раз участвовал в официальных соревнованиях. Мне нравится атмосфера на таких мероприятиях, всегда приятно добиваться лучших результатов, - поделился впечатлениями Алексей Смородин, начальник управления энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В следующем году тверские энергетики снова планируют принять участие в марафоне и поставить новые рекорды.