В Твери КАМАЗ врезался в припаркованный автомобиль, пострадал пешеход, который находился рядом

4 сентября около 15.40 в Твери на Беляковском переулке 44-летний водитель на КАМАЗе врезался в припаркованный «Фольксваген Поло». Далее легковушка наехала на 41-летнюю женщину, которая находилась в непосредственной близости от своего автомобиля. Женщину доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили, сообщает УГИБДД России по Тверской области