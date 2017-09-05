В Твери КАМАЗ врезался в припаркованный автомобиль, пострадал пешеход, который находился рядом

4 сентября около 15.40 в Твери на Беляковском переулке 44-летний водитель на КАМАЗе врезался в припаркованный «Фольксваген Поло». Далее легковушка наехала на 41-летнюю женщину, которая находилась в непосредственной близости от своего автомобиля. Женщину доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили, сообщает УГИБДД России по Тверской области
Комментарии (4)
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VladislaV
05.09.2017 12:05
0
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7
Ironman8891
05.09.2017 13:42
0
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Varg
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05.09.2017 14:50
0
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