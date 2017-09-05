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В Твери КАМАЗ врезался в припаркованный автомобиль, пострадал пешеход, который находился рядом

В Твери КАМАЗ врезался в припаркованный автомобиль, пострадал пешеход, который находился рядом - ТИА
05 Сентября 2017 10:37
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4 сентября около 15.40 в Твери на Беляковском переулке 44-летний водитель на КАМАЗе врезался в припаркованный «Фольксваген Поло». Далее легковушка  наехала на 41-летнюю женщину, которая находилась в непосредственной близости от своего автомобиля. Женщину доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили, сообщает УГИБДД России по Тверской области

 

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Метки: дтп авария авария с пострадавшими
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Комментарии (4)

  • TvereZ 
    Штрафанул за парковку, че... )))
    05.09.2017 11:33
    0 | 6

  • VladislaV 
    Слишком далеко от бордюра.
    05.09.2017 12:05
    0 | 7

    • Ironman8891 
      Из-за этого и ДТП. В виду габаритов ТС камазист не мог не нарушая ПДД двигаться по полосе из-за препятствия в виде ТС ТП.
      05.09.2017 13:42
      0 | 2

    • Varg 
      Или поребрика.

В Санкт-Петербурге появится памятник бордюру и поребрику:
      Прикрепленные изображения:
      05.09.2017 14:50
      0 | 1
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