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В Тверской области водитель автобуса сбил на пешеходном переходе 8-летнюю девочку

05 Сентября 2017 10:12
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Фоторепортаж

4 сентября в 7:18 дома 9 по ул. Медниковых в Торжке Тверской области 50-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ сбил 8-летнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку с травмами госпитализировали.

4 сентября около 08.15 в Твери на улице Паши Савельевой 51-летний водитель на «SKODA OCTAVIA» сбил 28-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.  Далее «SKODA OCTAVIA» врезалась в остановившийся на встречном направлении автомобиль «RENAULT MEGANE II» под управлением 31-летнего мужчины. Пешеход с травмами госпитализирована.

4 сентября около 16.35 в Твери на улице Горького 44-летний водитель на «КИА ВЕНГА» при повороте направо сбил 9-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребенка доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили

Всего 4 августа произошло 4 августа произошло 5 ДТП, в которых 6 человек ранены, сообщает УГИБДД России по Тверской области

 

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