В Твери на перекрестке столкнулись «Ниссан» и ВАЗ-2114

5 сентября на пересечении ул. Орджоникидзе и наб. Реки Лазури столкнулись два легковых автомобиля.

У каждого из водителей своя правда. По словам водителя «Ниссана», он ехал по набережной со стороны Московского шоссе прямо. Горел зеленый сигнал светофора, оставалось 6 секунд и он решил, что успеет проехать перекресток за это время. Со стороны площади Терешковой по ул. Орджоникидзе тоже прямо ехала «четырнадцатая». Водитель отечественного авто утверждает, что у него горел зеленый сигнал светофора и он тоже спешил завершить манёвр. Тут-то на перекрестке и произошло столкновение.

На место была вызвана бригада СМП, помощь понадобилась водителю иномарки. После осмотра его отпустили.