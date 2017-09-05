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В Твери на перекрестке столкнулись «Ниссан» и ВАЗ-2114

В Твери на перекрестке столкнулись «Ниссан» и ВАЗ-2114 - ТИА
05 Сентября 2017 10:14
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Фоторепортаж

5 сентября на пересечении ул. Орджоникидзе и наб. Реки Лазури столкнулись два легковых автомобиля.

У каждого из водителей своя правда. По словам водителя «Ниссана», он ехал по набережной со стороны Московского шоссе прямо. Горел зеленый сигнал светофора, оставалось 6 секунд и он решил, что успеет проехать перекресток за это время. Со стороны площади Терешковой по ул. Орджоникидзе тоже прямо ехала «четырнадцатая». Водитель отечественного авто утверждает, что у него горел зеленый сигнал светофора и он тоже спешил завершить манёвр. Тут-то на перекрестке и произошло столкновение.

На место была вызвана бригада СМП, помощь понадобилась водителю иномарки. После осмотра его отпустили.

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Метки: дтп в твери дтп на перекрестке столкнулись два автомобиля
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Комментарии (6)

  • Leo-L 
    У обоих зеленый горел... Остановите Землю, я сойду!
    05.09.2017 10:33
    0 | 6

  • hellraiser 
    Там камеры - гайцы быстро выяснят у кого зеленее был
    05.09.2017 10:34
    0 | 7

    • Varg 
      Один на красно-желтый, другой на зелено-желтый.
Если не ошибаюсь, там фаза "всем красный" должна быть. Если оба на запрещающий выехали, обоюдка светит.
      05.09.2017 15:02
      0 | 1

  • Alx 
    Один с тульскими номерами, другой с псковскими.
    05.09.2017 10:43
    0 | 3

    • Paul_Moriarty 
      Ненене! Тверской стайл ни с чем не спутаешь!
А номера, видимо, от предыдущих владельцев остались.
      05.09.2017 10:47
      0 | 6

  • Судья 
    утро началось не с кофе
    05.09.2017 12:40
    0 | 1
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