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В Тверской области на пешеходных переходах установлены первые системы освещения на солнечных батареях

05 Сентября 2017 09:44
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В Калининском районе на 26-м километре дороги «Тверь – Ржев» у села Красная Гора установлены первые в Тверской области автономные системы освещения на солнечных батареях. Такие комплексы предназначены для обозначения пешеходного перехода. Они состоят из светофора с желтым мигающим сигналом и светодиодного светильника с датчиком движения и освещенности.

Жители села Красная Гора неоднократно обращались в Дорожный фонд Тверской области с просьбой дополнительно обозначить пешеходный переход, расположенный в районе населенного пункта.

Два комплекта на солнечных батареях, обеспечивающих освещение перехода на этом участке автодороги, где отсутствуют линии наружного электроосвещения, полностью автономны. При этом зарядка осуществляется как в солнечную, так и пасмурную погоду.

Как сообщили в Дорожном фонде Тверской области, планируется продолжить использование в регионе альтернативных источников освещения. Это позволит в дальнейшем освещать те пешеходные переходы, где доступ к электросети затруднен либо отсутствует.

Ранее на автодорогах «Тверь – Ржев», «Тверь – Тургиново», «Прудово – Рамешки – Заручье» были установлены светофоры типа Т.7, работающие от электросети, сообщает правительство Тверской области

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Метки: на пешеходном переходе установлены первые системы освещения на солнечных батареях тверская область
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Да уж пора бы. На М7, когда по Чувашии едешь, их полно. Люди умеют деньги считать.
    05.09.2017 09:51
    0 | 3

  • Proletary 
    Сопрут...
    05.09.2017 10:33
    0 | 3

  • Robin Good 
    Ну что же, хочется поздравить жителей Красной горы, если им в темное время суток в лес, через дорогу, захочется сбегать, то путь их будет освещен. 
   По поводу воровства: 4 года назад на две автобусные остановки со стороны Твери перед развязкой у танка , были установлены 4 таких же светильника , на солнечных батареях. Около года они простояли, перед рекострукцией развязки их выкопали и куда-то увезли. Может кто знает - куда.Вот бы и мне такие.
    05.09.2017 11:03
    0 | 2

  • VoToN 
    В Оленино вроде кое-кто эксперимент проводил с фонарями на солнечных батареях... только вот не отписался по весне как они зиму пережили и вообще работают ли сейчас...
    05.09.2017 14:50
    0 | 1
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