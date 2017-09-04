Игорь Руденя обсудил с представителем Минобороны России завершение строительства домов в Мигалово

Завершение строительства жилых домов на территории Мигалово в Твери обсуждалось 4 сентября, на встрече губернатора Игоря Рудени с начальником отделения Западного регионального управления жилищного обеспечения Министерства обороны РФ Ольгой Лебедевой.

В разговоре приняли участие командир 12-й гвардейской военно-транспортной дивизии командования Руслан Феткулин, представители областных ведомств, руководство Твери.

- Мы готовы решать вопрос совместно с Минобороны России. Задача – ввести дома в эксплуатацию, обеспечить обустройство необходимых систем и коммуникаций, – сказал Игорь Руденя.

Речь идет о вводе в эксплуатацию четырех жилых домов по улице Баталова (1303 квартиры). В настоящее время два дома находятся в высокой степени готовности, необходимо наладить систему водоотведения. Сдача объектов позволит полностью закрыть очередь из военнослужащих Твери, претендующих на служебное жилье.

Также на встрече обсуждался вопрос разворота взлетно-посадочной полосы в Мигалово. Это позволит военным транспортным самолетам совершать маневры вне черты города.

Еще одной темой стало проведение в 2018 году праздничных мероприятий, посвященных 105-летию 12-й гвардейской военно-транспортной дивизии, сообщает правительство Тверской области