tvernews.ru
04 сентября Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Игорь Руденя обсудил с представителем Минобороны России завершение строительства домов в Мигалово

04 Сентября 2017 19:29
Автор:

Завершение строительства жилых домов на территории Мигалово в Твери обсуждалось 4 сентября, на встрече губернатора Игоря Рудени с начальником отделения Западного регионального управления жилищного обеспечения Министерства обороны РФ Ольгой Лебедевой.

В разговоре приняли участие командир 12-й гвардейской военно-транспортной дивизии командования Руслан Феткулин, представители областных ведомств, руководство Твери.

- Мы готовы решать вопрос совместно с Минобороны России. Задача – ввести дома в эксплуатацию, обеспечить обустройство необходимых систем и коммуникаций, – сказал Игорь Руденя.

Речь идет о вводе в эксплуатацию четырех жилых домов по улице Баталова (1303 квартиры). В настоящее время два дома находятся в высокой степени готовности, необходимо наладить систему водоотведения. Сдача объектов позволит полностью закрыть очередь из военнослужащих Твери, претендующих на служебное жилье.

Также на встрече обсуждался вопрос разворота взлетно-посадочной полосы в Мигалово. Это позволит военным транспортным самолетам совершать маневры вне черты города.

Еще одной темой стало проведение в 2018 году праздничных мероприятий, посвященных 105-летию 12-й гвардейской военно-транспортной дивизии, сообщает правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дома для военнослужащих мигалово начальник отделения Западного регионального управления жилищного обеспечения Министерства обороны РФ Ольга Лебедева
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Добрый крот 
    А почему для военных худо-бедно домишки строят, а докторишкам-педагогишкам-воспиткам и прочей шушере тока хрен в обе верхние конечности?) Или военные у нас совсем нищие, нищее, чем вышеперечисленные бюджетники... Тогда всё верно. Нищим надо помогать.
    04.09.2017 20:03
    1 | 4
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Казаки против зоозащитников: как волонтёры забирали собак из «концлагеря» в Рамешках

2017-08-30 13:43
81

В Твери в больнице умерла беременная женщина. Возбуждено уголовное дело

2017-08-29 16:25
68

Большая педагогическая конференция

2017-08-30 17:33
60

"Редкинский стрелок": то, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь

2017-08-31 21:00
57

В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

2017-09-01 08:54
50

Губернатор Игорь Руденя занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

2017-08-30 14:17
45

«У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком»

2017-08-29 15:43
43

А без воды... Туды-несюды!

2017-08-30 10:36
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100