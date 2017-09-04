Тверитянка Мария Кубышкина завоевала золотую медаль первенства Европы по гребному спорту

Тверитянка Мария Кубышкина в составе женской восьмерки с рулевым завоевала золотую медаль первенства Европы по гребному спорту среди молодежи до 23 лет, которое прошло в Крушвице (Польша). С победой спортсменку поздравил губернатор Игорь Руденя.

Российский экипаж выступал в составе: Кира Ювченко, Елизавета Корниенко, Екатерина Севостьянова, Мария Кубышкина, Ольга Заруба, Анна Карпова, Анна Аксенова, Валентина Плаксина и Елизавета Крылова.