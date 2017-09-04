В 2018 году выделят 67 миллионов 896 тысяч рублей на строительство гребной базы и реконструкцию стадиона «Химик»

На заседании правительства Тверской области, которое пройдет 5 сентября под председательством губернатора Игоря Рудени, будут рассмотрены изменения в региональные государственные программы.

В текущем году финансирование госпрограммы «Сельское хозяйство Тверской области на 2017-2022 годы» составит почти 2 миллиарда 629 миллионов рублей. Это на 834 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Дополнительные средства направляются на развитие отрасли льноводства, газификацию сельских поселений, расширение сети клубов и домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечение жителей села жильем и другие вопросы.

В рамках программы по обеспечению взаимодействия с органами местного самоуправления предлагается выделить Твери, как городу воинской славы, средства на реконструкцию площади Победы. Объем финансирования на 2017-2018 годы составит 109,8 миллионов рублей.

Изменения вносятся также в госпрограмму «Физическая культура и спорт в Тверской области». Дополнительные средства, в размере почти 19 миллионов рублей будут направлена на обеспечение текущей деятельности и ремонт зданий спортивных школ.

В 2018 году будет предусмотрено 67 миллионов 896 тысяч рублей на строительство гребной базы и реконструкцию стадиона «Химик» в городе Твери, сообщает правительство Тверской области