В Твери подвели первые итоги летней оздоровительной кампании

В этом году различными видами летнего отдыха и занятости были охвачены почти 12,5 тысяч тверских школьников.

В рамках подготовки к летнему сезону база загородных летних лагерей была серьёзно усовершенствована. Особое внимание уделялось вопросам безопасности, противопожарной и антитеррористической защищённости объектов.

Летом 2017 года в четырёхсменном режиме работали все восемь тверских загородных лагерей. В них, а также на трёхсменной детской базе «Отмичи» и в двухсменном палаточном лагере «Родники» в общей сложности смогли отдохнуть 6 095 детей. В 52 лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений этим летом побывали 4 729 школьников.

В многодневные походы сходили 280 ребят, ещё 180 школьников принимали участие в военно-спортивной игре «Орлёнок».

– Длинные летние каникулы – это практически единственный период в году, когда наши дети имеют возможность проводить много времени на солнце и свежем воздухе, – отмечает главный врач детской городской клинической больницы №1 Ольга Устинова. – И для здоровья растущего организма очень важно правильно распорядиться этим временем – побольше находиться на природе, заниматься спортом, активными играми на свежем воздухе. Организованный отдых в загородных и городских летних лагерях помогает школьникам проявлять эту активность, укреплять здоровье и набираться сил для нового учебного года.

Стоимость путёвок в детские оздоровительно-образовательные лагеря в этом году была сохранена на уровне 2016-го и составила в среднем 11 800 рублей для тверских школьников и 18 000 рублей для иногородних детей.

Традиционно определённая часть путёвок предоставляется детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в загородных лагерях смогли отдохнуть более 200 ребят из таких семей, ещё 650 детей побывали в лагерях в дневным пребыванием.

В Твери вот уже более десяти лет организуется отряд «Преодоление» для детей, состоящих на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2017 году отряд «Преодоление» был организован с 7 по 17 августа для 25 подростков на базе лагеря «Романтик», сообщает Управление информации администрации города Твери