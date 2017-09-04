Мужчина напал на собутыльника с двумя ножами и убил его

Региональный следственный комитет возбудил о уголовное дело по статье "Убийство".

По версии следствия, с 1 по 2 сентября 2017 года четверо мужчин распивали спиртное в квартире дома в деревне Лужниково Вышневолоцкого района. Двое собутыльников поругались, 26-летний мужчина взял два ножа нанес 66-летнему знакомому несколько проникающих ранений в область сердца и левого межреберья. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан