В здании Речного вокзала Твери начнут противоаварийные работы: из бюджета выделили более 2 млн. рублей

На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в здании Речного вокзала Твери из резервного фонда Тверской области выделено почти 2,3 млн рублей. Решение принято 4 сентября на заседании Бюджетной комиссии региона.

Предусматривается оперативное проведение мероприятий, предупреждающих дальнейшее разрушение здания. Это установка подпорных стоек под обрушившиеся конструкции, разбор завалов. Это позволит обеспечить доступ специалистов для обследования здания.

Часть средств будет направлена на инженерные и проектные работы для подготовки к восстановлению здания. На это время принято решение задекорировать обрушившуюся часть фасада специальным баннером.

В настоящее время для обеспечения безопасности на объекте дежурят сотрудники МЧС и полиции, движение пешеходов и транспорта на прилегающей территории перекрыто. Вокруг строения установлено ограждение.

Частичное обрушение стены здания Речного вокзала произошло 7 августа в 23.50. Людей в помещении на этот момент не находилось, пострадавших нет. Была создана рабочая группа для принятия решений относительно памятника культуры. Проводится экспертиза состояния объекта.