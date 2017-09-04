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В здании Речного вокзала Твери начнут противоаварийные работы: из бюджета выделили более 2 млн. рублей

В здании Речного вокзала Твери начнут противоаварийные работы: из бюджета выделили более 2 млн. рублей - ТИА
04 Сентября 2017 17:18
Автор:

На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в здании Речного вокзала Твери из резервного фонда Тверской области выделено почти 2,3 млн рублей. Решение принято 4 сентября на заседании Бюджетной комиссии региона.

Предусматривается оперативное проведение мероприятий, предупреждающих дальнейшее разрушение здания. Это установка подпорных стоек под обрушившиеся конструкции, разбор завалов. Это позволит обеспечить доступ специалистов для обследования здания.

Часть средств будет направлена на инженерные и проектные работы для подготовки к восстановлению здания. На это время принято решение задекорировать обрушившуюся часть фасада специальным баннером.

В настоящее время для обеспечения безопасности на объекте дежурят сотрудники МЧС и полиции, движение пешеходов и транспорта на прилегающей территории перекрыто. Вокруг строения установлено ограждение.

Частичное обрушение стены здания Речного вокзала произошло 7 августа в 23.50. Людей в помещении на этот момент не находилось, пострадавших нет. Была создана рабочая группа для принятия решений относительно памятника культуры. Проводится экспертиза состояния объекта.

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Метки: речной вокзал восстановление речного вокзала речной вокзал в твери аварийные работы
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Комментарии (14)

  • Kolyan 
    Боюсь предположить, что на специальном баннере написано будет...
    04.09.2017 17:34
    0 | 8

    • 321pusk 
      Мы вместе .... Осталось только понять, в каком мы месте?
      04.09.2017 17:38
      0 | 7

      • Эго 
        А ещё для кого-то непонятно, в каком мы месте?
        Прикрепленные изображения:
        04.09.2017 17:50
        0 | 7

  • dsmile 
    Мляяя... вся страна тряпками завешана!!! От кого вы пытаетесь скрыть реальность?
    04.09.2017 17:45
    0 | 6

    • jazz-y 
      ...поколение сменится, новое уже и не будет знать, что там за тряпками...
      04.09.2017 17:47
      0 | 6

  • zilberman 
    Как скидываться зарплатами на никому не нужный религиозный новострой так они аж из штанов выпрыгивают. А тут на тряпку, которой позорно хотят закрыть символ города деньги месяц искали. Да вы просто бесполезные ублюдки, а не легитимная власть. Никто в здравом уме, даже наркоман на отходняках в обмен на дозу, за таких козлов никогда не проголосует.
    04.09.2017 17:57
    0 | 9

    • protivvsex 
      одиннадцатого сентября поглядите. 4 мандата отдаст, так, для благого антуражу.
      04.09.2017 18:36
      0 | 0

      • antiER 
        а сколько % надо набрать по партийным спискам, чтобы получить хоть одно место (про одномандатников я даже не говорю)
        04.09.2017 18:52
        0 | 0

        • protivvsex 
          читайте свежий закон, его могли изменить.
          04.09.2017 19:21
          0 | 0

  • Jailbreak 
    Самое интересное, что будут "восстанавливать" и Речной и монастырь(!). Что это будет за симбиоз, понятно по Путевому Дворцу. Одно здание будет лезть на другое, красивого цельного вида скорее всего не получится.
    04.09.2017 18:02
    1 | 2

    • zilberman 
      монастырь пусть у себя дома в сортире строят. Где ему и место.
      04.09.2017 18:07
      0 | 7

  • protivvsex 
    подряд получать друзья губера?
    04.09.2017 18:36
    0 | 2

  • Mitrij 
    Вот смысл извращаться над трупом? Снести и заново отстроить.
    04.09.2017 21:25
    0 | 0

    • protivvsex 
      тут процесс приносит больше денег, чем закончена вещь.
      04.09.2017 21:33
      0 | 2
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