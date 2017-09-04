Певец Юрий Лоза предложил снять фильм о порабощении Тверской области

В соцсетях на странице Юрия Лозы появился очень краткий сценарий будущего фильма. Достоверно неизвестно, кто это писал, реальный певец Лоза или же это фейк.

По мнению автора, этот сценарий должен заинтересовать режиссеров, и он с нетерпением ждет ответа:

«Разослал в несколько кинокомпаний свой новый сценарий, жду ответа. По логике должно заинтересовать, потому что помимо кассового названия "МИССИЯ ПЕРЕВЫПОЛНИМА", там идея оригинальная: в секретной подводной лаборатории на Селигере доктор Нос и десяток подневольных учёных разрабатывают супероружие с целью порабощения Тверской области, а сотрудница спецслужб Джемма Бондяева, известная также как "агент седьмой номер", проникает внутрь, всех побеждает и арестовывает.

Ну, уж если и это не купят, то я и не знаю, чего им надо!»