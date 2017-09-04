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Певец Юрий Лоза предложил снять фильм о порабощении Тверской области

04 Сентября 2017 16:48
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В соцсетях на странице Юрия Лозы появился очень краткий сценарий будущего фильма. Достоверно неизвестно, кто это писал, реальный певец Лоза или же это фейк.

По мнению автора, этот сценарий должен заинтересовать режиссеров, и он с нетерпением ждет ответа:

«Разослал в несколько кинокомпаний свой новый сценарий, жду ответа. По логике должно заинтересовать, потому что помимо кассового названия "МИССИЯ ПЕРЕВЫПОЛНИМА", там идея оригинальная: в секретной подводной лаборатории на Селигере доктор Нос и десяток подневольных учёных разрабатывают супероружие с целью порабощения Тверской области, а сотрудница спецслужб Джемма Бондяева, известная также как "агент седьмой номер", проникает внутрь, всех побеждает и арестовывает.
Ну, уж если и это не купят, то я и не знаю, чего им надо!»

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Метки: юрий лоза певец юрий лоза тверская область
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Комментарии (11)

  • _Gelsomino_ 
    Певец Юрий Лоза - что ты курил?
    04.09.2017 16:53
    2 | 2

    • horton 
      _Gelsomino_, Вы такой доверчивый...))
      04.09.2017 17:01
      0 | 5

    • Proletary 
      _Gelsomino_, вы где ныкались? Лоза е#анулся раньше Поклонской.
      04.09.2017 18:08
      2 | 4

      • _Gelsomino_ 
        Не слежу за его творчеством. Упустил... каюсь...
        04.09.2017 18:24
        1 | 4

  • kudimov 
    Он такой же Лоза, как я Джаред Лето.
    04.09.2017 16:55
    0 | 8

  • bublik 
    сдаётся мне этому лозе лет 13. раньше наполеонов и пр. в 6-ю палату  определяли, а сейчас в интернете им раздолье.)))))
    04.09.2017 16:58
    0 | 6

    • pereima 
      Сейчас все сложнее. 
 -  Вы кто?
 - Доктор, я - наполеон. 
 - Тогда в 6 палату. 
 -  Доктор, Вы не поняли. Я - торт.
      04.09.2017 21:21
      0 | 0

  • AlbatroS 
    Что там разрабатывать, всё уже изобретено! Называется "ядерная бомба", а от размеров этой самой бомбы зависит, размер территории которая будет порабощена. А вообще, оригинальность сюжета, как выше написали, не более чем 13-летнего отпрыска. Секретная лаборатория в нашей реальности называется "ГосДума", она разрабатывает как на вверенной ей территории всех людей поработить.
    04.09.2017 18:26
    0 | 3

  • Данила Серов 
    Эту лабораторию лучше всего перенести в канализацию Твери. Сценарий надо еще дополнить: Секретная организация по борьбе с паранормальными явлениями (под видом Тверской Генерации) ищет эту канализационную лабораторию под предлогом постоянного ремонта теплосетей, а по ночам, заодно, отлавливает гигантских подземных червей, огромных крыс-каннибалов и борется со злобными тверскими черепашками-ниндзя. Неблагодарные же жители Твери совершенно не понимают, от каких опасностей их оберегают героические сотрудники Тверской Генерации. Получится не хуже ночных и прочих дозоров)))))

Вот тогда и бабло на съемки найдется (от Тверской Генерации!).
    04.09.2017 18:39
    0 | 6

  • Zorkiy 
    Пусть поработит Сергей Семёныч - я согласен!
    04.09.2017 19:48
    2 | 0

  • nynkuH 
    Юра - жги !
    Прикрепленные изображения:
    04.09.2017 21:18
    0 | 0
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