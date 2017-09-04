Тверская картинная галерея открывает новую музейно-театральную программу «Галерея слов»

9 сентября, в 16:00 в «Башне искусств» Тверского императорского дворца Тверская областная картинная галерея открывает новую музейно-театральную программу «Галерея слов». Это абсолютно неожиданный, новый взгляд на то, как изобразительное искусство и поэзия сливаются в гармоничное целое. На первой встрече «Вот и лето прошло…» в диалог вступают поэзия Арсения Тарковского и живопись Виталия Тюленева.

Размышляя об Арсении Тарковском, поэте большом и первоклассном, историк литературы Валерий Шубинский находил в его наследии задатки трех разных художников – неосимволист, строгий лирик, холодный и возвышенный метафизик. Услышать все три голоса вы сможете в исполнении чтеца Алексея Зинатулина.

Ленинградский живописец Виталий Тюленев называл свои живописные полотна "изобразительными стихами». Прочитать холст «Белая ночь» (1974-77гг.) поможет ученый секретарь галереи Мария Шувалова.

Собственные впечатления от услышанного и увиденного зрители смогут выразить с помощью интерактивной инсталляции «Плетение словес». Оригинальная конструкция позволит каждому выстроить ассоциативный путь между поэтом и художником.

Проект «Галерея слов» нацелен не только на сосредоточенное созерцание экспонатов из фондов ТОКГ, изучение их истории, но и предполагает создание особой атмосферы для более глубокого эмоционального и философского постижения произведений искусства.

Программа «Вот и лето прошло» посвящена двум юбилеям, отмечаемым в 2017 году:

110-летие со дня рождения поэта и переводчика А.А. Тарковского (1907–1989).

80-летие со дня рождения художника В.И. Тюленева (1937–1997).