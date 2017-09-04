В Твери открылась выставка «Восток – дело тонкое…»

В малом зале Тверской областной картинной галереи (в бизнес-центре «Донской») открыта небольшая выставка, куда вошли произведения (более 30 экспонатов), созданные советскими художниками во время творческих поездок и путешествий по республикам Советского Союза. В экспозиции представлены этюды, живописные полотна, графические листы, выполненные, в основном, в Средней и Центральной Азии.

Культура и загадочный менталитет Востока с древних времён влекли к себе поэтов и писателей, кинематографистов и художников. В экспозиции можно видеть замечательные рисунки, литографии, акварели, созданные такими выдающимися мастерами как: Е. Лансере, Л. Бруни, С. Герасимов, А. Самохвалов, Д. Митрохин, А. Хмылёв. Живопись представлена работами А. Моравова, Н. Сысоева, Ф. Штеренберг, В. Шумилова. Жанровые сценки с изображениями колоритных типажей в национальных костюмах, памятников древней архитектуры, восточных базаров, экзотических животных, старинных улочек напомнят нашим зрителям о самобытности, уникальности богатой и древней культуры Востока.

На выставке экспонируются произведения декоративно-прикладного искусства – фарфоровые скульптуры работы П. Кожина, О. Богдановой, М. Холодной, О. Беловой; предметы знаменитого чайного сервиза С. Лебедевой, а также кувшины и тарелки со сложным восточным орнаментом и яркими колористическими разделками.