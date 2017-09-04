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В ходе акции «Волна здоровья» в Твери обследовали более 200 человек

04 Сентября 2017 16:02
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В Твери в ходе акции «Волна здоровья», организованной общественной организацией «Лига здоровья нации», обследовали 221 пациента, выдано 114 направлений на лечение в ведущих клиниках страны. Мероприятие прошло 3 сентября в областной столице.

За прошедшие годы благодаря «Волне здоровья» свыше 10 000 детей из городов, участвовавших в акции, прошли медицинское обследование у лучших специалистов страны, более 1500 юных пациентов получили лечение в ведущих клиниках.

На теплоходе, который пришвартовался в Твери, был организован прием специалистов центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, центра оториноларингологии ФМБА России, комплекса «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова, ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Эндокринологического научного центра. Прием экспертов также был организован на площадке областного перинатального клинического центра им. Е.М. Бакуниной.

Кроме того, педиатры детского медицинского центра Управления делами Президента провели мастер-классы по уходу за новорожденными и грудному вскармливанию.

В рамках акции прошли мероприятия, направленные на профилактику, популяризацию спорта и здорового образа жизни. В городском саду Твери состоялся фестиваль «Спорт как искусство», организован пешеходный маршрут «10 тысяч шагов к жизни».

Акция «Волна здоровья» впервые прошла в 2006 году. Всего в мероприятиях «Волны здоровья» за этот период приняли участие более 70 тысяч человек.

В Тверской области «Волна здоровья» проходила в 2011 и 2014 годах. Мобильные пункты приема пациентов на борту теплохода были развернуты в Весьегонске и Калязине.

После Твери теплоход следует по маршруту Углич – Мышкин – Кострома – Ярославль – Череповец – Дубна.

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Метки: акция волна здоровья
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Комментарии (3)

  • Добрый крот 
    "Кроме того, педиатры детского медицинского центра..." Прям на теплоходе младенцев мастерски грудями кормили? Где младенцев брали?
    04.09.2017 16:23
    0 | 4

    • jazz-y 
      ... младенцы сами после марафона прибегали обследоваться...
      Прикрепленные изображения:
      04.09.2017 16:36
      0 | 5

  • Professor 
    "выдано 114 направлений на лечение в ведущих клиниках страны."

Это на платное лечение за счет пациента?
    04.09.2017 22:02
    0 | 0
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