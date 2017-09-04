tvernews.ru
04 сентября Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области идёт установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов

04 Сентября 2017 15:35
Автор:

В повестку дня оперативного совещания с членами Правительства Тверской области входит обсуждение обращений граждан. 4 сентября участники совещания рассмотрели ряд вопросов от жителей региона относительно ремонта дорог, качества услуг ЖКХ и доступности здравоохранения. Один из них коснулся работы фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Святое Осташковского района.

В настоящее время первичную медицинскую помощь селянам оказывают в здании 1927 года постройки, которое не отвечает современным требованиям. По информации Министерства здравоохранения Тверской области, в 2018 году в деревне планируется установить новый модульный ФАП в рамках реализации регионального проекта по созданию типовых помещений для фельдшерско-акушерских пунктов, который стартовал в 2017-м.

В текущем году на территории Верхневолжья предусмотрена установка 16 быстровозводимых конструкций ФАПов в Зубцовском, Торжокском, Фировском, Бежецком, Бологовском, Кимрском, Старицком, Нелидовском, Калининском, Конаковском, Лесном районах.

Первый фельдшерско-акушерский пункт нового образца в настоящее время возводится в деревне Кучино Кимрского района. Проект по установке модульных ФАПов реализуется при участии ржевского ОАО «Электромеханика».   

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ФАП фельдшерско-акушерские пункты
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • Uylo_Yobannen 
    Модульные фельдшеры включены в комплект поставки?
    04.09.2017 15:59
    0 | 2

    • Ferapont 
      .
      Прикрепленные изображения:
      04.09.2017 16:18
      0 | 1

    • Alx 
      В деревнях фельдшером хорошо быть. Зарплата нормальная по деревенским меркам, работы очень мало.
      04.09.2017 17:29
      0 | 0

      • god007 
        45000 рублей зарплата врача на селе.
        04.09.2017 19:09
        1 | 0

        • Добрый крот 
          В день. В выходные доходит до сотни тыщ.
          04.09.2017 19:55
          0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Казаки против зоозащитников: как волонтёры забирали собак из «концлагеря» в Рамешках

2017-08-30 13:43
81

В Твери в больнице умерла беременная женщина. Возбуждено уголовное дело

2017-08-29 16:25
68

Большая педагогическая конференция

2017-08-30 17:33
60

"Редкинский стрелок": то, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь

2017-08-31 21:00
57

В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

2017-09-01 08:54
50

Губернатор Игорь Руденя занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

2017-08-30 14:17
45

«У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком»

2017-08-29 15:43
43

А без воды... Туды-несюды!

2017-08-30 10:36
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100