В Тверской области идёт установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов

В повестку дня оперативного совещания с членами Правительства Тверской области входит обсуждение обращений граждан. 4 сентября участники совещания рассмотрели ряд вопросов от жителей региона относительно ремонта дорог, качества услуг ЖКХ и доступности здравоохранения. Один из них коснулся работы фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Святое Осташковского района.

В настоящее время первичную медицинскую помощь селянам оказывают в здании 1927 года постройки, которое не отвечает современным требованиям. По информации Министерства здравоохранения Тверской области, в 2018 году в деревне планируется установить новый модульный ФАП в рамках реализации регионального проекта по созданию типовых помещений для фельдшерско-акушерских пунктов, который стартовал в 2017-м.

В текущем году на территории Верхневолжья предусмотрена установка 16 быстровозводимых конструкций ФАПов в Зубцовском, Торжокском, Фировском, Бежецком, Бологовском, Кимрском, Старицком, Нелидовском, Калининском, Конаковском, Лесном районах.

Первый фельдшерско-акушерский пункт нового образца в настоящее время возводится в деревне Кучино Кимрского района. Проект по установке модульных ФАПов реализуется при участии ржевского ОАО «Электромеханика».