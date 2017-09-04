tvernews.ru
04 сентября Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери женщина зарезала мужчину во время застолья

04 Сентября 2017 15:16
Автор:

В полицию поступило сообщение о том, что  в квартире на Петербургском шоссе обнаружили труп мужчины.  

Полицейские установили, что 1 сентября 2017 года 46-летний погибший распивал спиртные напитки вместе со своей знакомой. Во время застолья между ними произошла ссора, 45-летняяженщина нанесла мужчине несколько ножевых ранений в область груди и рук. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. Подозреваемая ранее судима за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье  «Убийство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает УМВД России по Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: убийство поноджовщина УМВД Тверской области
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • horton 
    В 60 лет выйдет, и еще раз успеет поссориться с кем-нибудь во время застолья...
    04.09.2017 15:34
    0 | 3

    • Добрый крот 
      Небось приставал. Или не приставал...
      04.09.2017 16:19
      0 | 3

  • RSERG 
    Страшнее бабы зверя нет!!!!!!!
    04.09.2017 16:29
    3 | 0

  • Эго 
    самка богомола...
    04.09.2017 17:09
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Казаки против зоозащитников: как волонтёры забирали собак из «концлагеря» в Рамешках

2017-08-30 13:43
81

В Твери в больнице умерла беременная женщина. Возбуждено уголовное дело

2017-08-29 16:25
68

Большая педагогическая конференция

2017-08-30 17:33
60

"Редкинский стрелок": то, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь

2017-08-31 21:00
57

В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

2017-09-01 08:54
50

Губернатор Игорь Руденя занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

2017-08-30 14:17
45

«У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком»

2017-08-29 15:43
43

А без воды... Туды-несюды!

2017-08-30 10:36
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100