В Твери женщина зарезала мужчину во время застолья

В полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Петербургском шоссе обнаружили труп мужчины.

Полицейские установили, что 1 сентября 2017 года 46-летний погибший распивал спиртные напитки вместе со своей знакомой. Во время застолья между ними произошла ссора, 45-летняяженщина нанесла мужчине несколько ножевых ранений в область груди и рук. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. Подозреваемая ранее судима за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает УМВД России по Тверской области