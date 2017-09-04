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Молодая мама из Твери стала четвертьфиналисткой международного конкурса красоты «Королева Рунета 2018»

Молодая мама из Твери стала четвертьфиналисткой международного конкурса красоты «Королева Рунета 2018» - ТИА
04 Сентября 2017 14:58
Автор:

Фоторепортаж

Стартовал отборочный этап на новый V сезон популярного международного конкурса красоты «Королева Рунета 2018», в котором принимают участие русскоязычные красавицы из всех уголков планеты. В конкурсе могут принимать участие мамы в возрасте от 23 до 43 лет, проживающие в любой стране мира. Семейное положение принципиального значения не имеет.

Четвертьфиналисткой стала тверичанка 29-летняя Юлия Балакина, которая воспитывает одного ребёнка.


 
У остальных мам Тверской области также есть шанс попасть в четвертьфинал международного конкурса. Анкеты на участие в конкурсе от России принимаются до середины сентября. Принять участие в конкурсе и заполнить анкету можно на сайте проекта http://www.queenrunet.ru
 
Обладательница титула «Королева Рунета 2018» получит подарки от организатора и партнеров конкурса с общим призовым фондом более 500 000 рублей.
 
Всероссийский финал отборочного тура от России планируется провести во второй половине ноября в Твери.

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Метки: королева рунета-2018 конкурс красоты юлия балакина
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Комментарии (2)

  • hell 
    Для голосования СМС, стоимостью 75р...) Да я лучше на 1 канал в помощь детям СМСну на 75р...
    04.09.2017 15:42
    0 | 12

  • Добрый крот 
    Красота предполагает ум, ум всегда виден в глазах ( "глаза светились умом" ), а здеся...))))
    04.09.2017 16:08
    1 | 8
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