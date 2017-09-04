Молодая мама из Твери стала четвертьфиналисткой международного конкурса красоты «Королева Рунета 2018»

Стартовал отборочный этап на новый V сезон популярного международного конкурса красоты «Королева Рунета 2018», в котором принимают участие русскоязычные красавицы из всех уголков планеты. В конкурсе могут принимать участие мамы в возрасте от 23 до 43 лет, проживающие в любой стране мира. Семейное положение принципиального значения не имеет.

Четвертьфиналисткой стала тверичанка 29-летняя Юлия Балакина, которая воспитывает одного ребёнка.





У остальных мам Тверской области также есть шанс попасть в четвертьфинал международного конкурса. Анкеты на участие в конкурсе от России принимаются до середины сентября. Принять участие в конкурсе и заполнить анкету можно на сайте проекта http://www.queenrunet.ru



Обладательница титула «Королева Рунета 2018» получит подарки от организатора и партнеров конкурса с общим призовым фондом более 500 000 рублей.



Всероссийский финал отборочного тура от России планируется провести во второй половине ноября в Твери.