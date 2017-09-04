В Твери пройдёт праздник-выставка «Все лучшее детям: спорт, учеба и развлечение»

9 сентября в Твери в седьмой раз пройдёт праздник-выставка «Все лучшее детям: спорт, учеба и развлечение». Цель мероприятия - помочь родителям правильно организовать детский досуг, чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятия на учебный год. В одном месте собирутся коллективы Дворцов и Домов культуры, детские школы искусств, спортивные школы, творческие студии, секции, языковые центры, танцевальные клубы - более 50 организаций.

На выставке, которая начнёт свою работу в 13:00, будут представлены информационные зоны центров, школ, студий, кружков, секций, клубов г. Твери, которые занимаются детским дополнительным образованием. В зоне катка будут организованы развлечения для детей от праздничных агентств: анимация, шоу фокусников, шоу мыльных пузырей, химическое шоу, аквагрим и многое другое. С 14.00 до 15.30 состоится концерт, в котором примут участие ученики инструментальных и вокальных коллективов детских школ искусств, танцевальных клубов, студий и кружков культурно-досуговых учреждений города Твери.

Праздник-выставка «Все лучшее детям: спорт, учеба и развлечение» пройдёт в ТЦ "Рубин".