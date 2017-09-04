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В тверском городском саду состоялся уличный показ фильма «Архиепископ Фаддей»

04 Сентября 2017 14:15
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Фоторепортаж

«Архиепископ Фаддей», организованный тверским православным молодежным клубом «Сеятель» и отделом по делам молодежи Тверской епархии.

Над фильмом про тверского подвижника работали: иеромонах Дамаскин (Орловский), Владимир Медведев и многие другие. Фильм был создан в далеком 1995 году, но мало кто из тверичей знает о нем.

Дата показа пришлась на канун дня тезоименитства священномученика. 3 сентября Русская православная церковь празднует день памяти апостола Фаддея Проповедника.

Перед показом фильма в качестве приятного сюрприза для участников встречи состоялся небольшой концерт известного тверского барда, священника Геннадия Ульянича. Духовные песни отца Геннадия никого не оставили равнодушными. Услышав пение священника, к центральной сцене подходили и оставались посетители городского сада, до этого даже не знавшие о мероприятии.

Мероприятие завершилось раздачей дисков с записью просмотренного фильма и роликов.

Это мероприятие стало очередным шагом на пути реализации долгосрочного проекта «Святые хранители Тверской земли».

Информация тверского молодежного православного клуба "Сеятель".

 

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Метки: архиепископ фаддей уличный поках клуб сеятель
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Комментарии (1)

  • Beqbmak 
    А народу то народу.....
    04.09.2017 14:44
    0 | 2
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