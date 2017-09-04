В тверском городском саду состоялся уличный показ фильма «Архиепископ Фаддей»

«Архиепископ Фаддей», организованный тверским православным молодежным клубом «Сеятель» и отделом по делам молодежи Тверской епархии.
Над фильмом про тверского подвижника работали: иеромонах Дамаскин (Орловский), Владимир Медведев и многие другие. Фильм был создан в далеком 1995 году, но мало кто из тверичей знает о нем.
Дата показа пришлась на канун дня тезоименитства священномученика. 3 сентября Русская православная церковь празднует день памяти апостола Фаддея Проповедника.
Перед показом фильма в качестве приятного сюрприза для участников встречи состоялся небольшой концерт известного тверского барда, священника Геннадия Ульянича. Духовные песни отца Геннадия никого не оставили равнодушными. Услышав пение священника, к центральной сцене подходили и оставались посетители городского сада, до этого даже не знавшие о мероприятии.
Мероприятие завершилось раздачей дисков с записью просмотренного фильма и роликов.
Это мероприятие стало очередным шагом на пути реализации долгосрочного проекта «Святые хранители Тверской земли».
Информация тверского молодежного православного клуба "Сеятель".
Комментарии (1)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Beqbmak
04.09.2017 14:44
0
|
2