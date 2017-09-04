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В Твери в «Юности» завершается аварийный ремонт дороги: троллейбусы вернутся на маршруты

04 Сентября 2017 13:58
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В Твери завершают восстановление участка дороги по улице Паши Савельевой, повреждённого в связи с разрушением подземного трубопровода. 5 сентября планируется возобновить движение на участке в полном объёме.

В ходе эксплуатации сетей холодного водоснабжения и ливневой канализации, расположенных на пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова, провалился асфальт в районе смотрового колодца. В связи с угрозой дальнейшего повреждения дорожного полотна и для обеспечения безопасности дорожного движения, было принято решение о проведении срочных аварийных работ.

К ремонту на объекте приступили бригады ООО «Тверь Водоканал». Работы проводились под постоянным контролем администрации города Твери. 3 сентября ремонт был завершён, произведена обратная засыпка песком и щебнем. 4 сентября к работам по асфальтированию повреждённого участка приступило МУП «ЖЭК». До конца дня восстановление дорожного полотна планируется завершить.

На время проведения ремонтных работ движение троллейбусов по улице Паши Савельевой было временно прекращено, движение автотранспорта осуществлялось в соответствии с установленными временными дорожными знаками. С 5 сентября движение транспорта планируется возобновить в полном объёме.

Управление информации администрации города Твери.

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Метки: юность ремонт дороги провал асфальта изменения движения троллейбусов
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Комментарии (3)

  • Ferapont 
    Главное чтобы следующей фазой не стало сообщение прессухи горадминисрации о завершении завершающего этапа восстановления участка дороги по улице Паши Савельевой.
∙
ПыСы. к МУП дЖЭКу: собираются ли они когда-нибудь заделать люк в правом повороте с Советской на Старый мост ? Москвичи асфальт давно "поклали", а дЖЭКу хватило сил токмо расковырять колодец да выставить заборчик. Позорище ! Две недели не найти пары ведер асфальта. И где ? На магистральной улице !
    04.09.2017 14:17
    0 | 3

  • Эго 
    В прошлом году там уже "капитально ремонтировали", ремонтировали, да не выремотировали. А надолго б̶л̶и̶н̶ ̶с̶о̶б̶а̶к̶е̶  этот ремонт продержится?
    04.09.2017 19:42
    0 | 0

  • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
    *было принято решение о проведении срочных аварийных работ.
Тут забыли добавить в начале "через два месяца после образования провала".
    04.09.2017 21:25
    0 | 0
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