В Твери в «Юности» завершается аварийный ремонт дороги: троллейбусы вернутся на маршруты

В Твери завершают восстановление участка дороги по улице Паши Савельевой, повреждённого в связи с разрушением подземного трубопровода. 5 сентября планируется возобновить движение на участке в полном объёме.

В ходе эксплуатации сетей холодного водоснабжения и ливневой канализации, расположенных на пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова, провалился асфальт в районе смотрового колодца. В связи с угрозой дальнейшего повреждения дорожного полотна и для обеспечения безопасности дорожного движения, было принято решение о проведении срочных аварийных работ.

К ремонту на объекте приступили бригады ООО «Тверь Водоканал». Работы проводились под постоянным контролем администрации города Твери. 3 сентября ремонт был завершён, произведена обратная засыпка песком и щебнем. 4 сентября к работам по асфальтированию повреждённого участка приступило МУП «ЖЭК». До конца дня восстановление дорожного полотна планируется завершить.

На время проведения ремонтных работ движение троллейбусов по улице Паши Савельевой было временно прекращено, движение автотранспорта осуществлялось в соответствии с установленными временными дорожными знаками. С 5 сентября движение транспорта планируется возобновить в полном объёме.

Управление информации администрации города Твери.