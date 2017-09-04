Фестиваль «У Пожарского в Торжке…» вошел в топ-10 российских гастрономических событий осени

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших осенних гастрономических фестивалей и «вкусных» праздников России, которые привлекут туристов в сентябре 2017 года. Кулинарный фестиваль в Тверской области «У Пожарского в Торжке…» вошел в первую десятку популярных гастрономических событий в России в начале осени*.

Гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке…» пройдет 15 и 16 сентября. Основное блюдо праздника - знаменитые пожарские котлеты.

Кулинары-любители угостят своими фирменными блюдами на площадке «Ресторанный день народной кухни». Здесь будут представлены блюда карельской, русской, православной, походной и авторской кухни. На открытых мастер-классах профессиональные повара откроют всем желающим кулинарные секреты наших прабабушек.

«Арт-улица» фестиваля познакомит гостей с древнейшим новоторжским промыслом – золотным шитьем и современным рукоделием новоторжских мастеров и мастериц. Здесь также будут работать «Кулинарная школа для детей и взрослых» и фотовыставка #Фудография.

Гастрономический фестиваль откроется в 14:00 15 сентября и завершится в 20:00 16 сентября, сообщает Торжок Любимый Город.

15 сентября будет очень насыщенный профессиональными событиями день - пройдут сразу три профессиональных конкурса:

- Первый конкурс среди предприятий общественного питания города Торжка на лучшее приготовление Пожарской котлеты "Визитная карточка Торжка".

- Второй конкурс среди среднеспециальных учебных заведений Тверской области по профессии "Повар" на лучшее приготовление и оформление Пожарской котлеты.

- Третий конкурс профессионального мастерства «Русская поварня». Тема конкурсной программы: приготовление горячего блюда по мотивам рецептов из книги Василия Лёвшина «Русская поварня».

В составе жюри:

Анатолий Рубайло - Глава города Торжка;

Максим Сырников - эксперт в области русской кухни, бренд-шеф супермаркета готовой еды «Добрянка», руководитель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня»;

Влад Пискунов - телеведущий передачи «Фазенда» и программы «Огненная еда», шеф-повар «Ресторанного Дома Андрея Деллоса»;

Прокофьев Антон - автор кулинарных книг, ведущий программы «Огненная Еда» на канале «Кухня ТВ»;

Сотников Сергей - победитель конкурса «Лучший повар Тверской кухни», шеф-повар event– отеля «Конаково Ривер Клаб»;

Фалин Игорь - шеф-повар, технолог общественного питания, эксперт международного конкурса рабочих специальностей Worldskills в Тверской области;

Ирина Шереметкер - президент Ассоциации туризма Тверской области.

*В топе также фестивали: «О, да! Еда!» (Абрау-Дюрсо, Краснодарский край), «Калакунда» (Петрозаводск, Карелия), «МедовухаFest» (Суздаль, Владимирская область), «Свияжская уха — 2017» (Свияжск, Татарстан), «День Арбуза» (Астрахань), Фестиваль Мичуринского яблока (Мичуринск, Тамбовская область), «Подворье» (Сумароково, Московская область), «Картошкины именины» (Ивановка, Тамбовская область) и «Яблочный край, ягодный рай» (Троекурово, Липецкая область).