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В Воронежской области в аварии с участием 30 машин пострадали два жителя Твери

04 Сентября 2017 12:45
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3 сентября в 15.00 часов в Бобровском районе на 631 км ав­тодороги М-4 "Дон" 35-летний житель Краснодарского края, управляя авто­мобилем «Фредлайнер», допустил столк­новение с автомоб­илями, которые следовали в попутном напр­авлении.

В результате ДТП 4 человека госпитализировали: малолетняя жительница Рязани, 52-летний житель Тульской области и его супруга в возрасте 38 лет, 57-летний житель Твери и его супруга в возрасте 54 лет.

В аварии приняли участие 3 грузовика и 31 легковушка, три машины сгорели.  Предположительно, сначала произошло столкновение трех-четырёх машин на спуске с Меловой горы. Позже в образовавшийся затор врезалась на полной скорости фура с лесом.


 Подробнее:  http://bloknot-voronezh.ru/news/opublikovany-zhutkie-snimki-s-mesta-dtp-s-uchastie-879786дробнее:  http://bloknot-voronezh.ru/news/opublikovany-zhutkie-snimki-s-mesta-dtp-s-uchastie-879786

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Метки: Воронежская область авария с участием 30 машин
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