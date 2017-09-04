В Воронежской области в аварии с участием 30 машин пострадали два жителя Твери

3 сентября в 15.00 часов в Бобровском районе на 631 км ав­тодороги М-4 "Дон" 35-летний житель Краснодарского края, управляя авто­мобилем «Фредлайнер», допустил столк­новение с автомоб­илями, которые следовали в попутном напр­авлении.

В результате ДТП 4 человека госпитализировали: малолетняя жительница Рязани, 52-летний житель Тульской области и его супруга в возрасте 38 лет, 57-летний житель Твери и его супруга в возрасте 54 лет.

В аварии приняли участие 3 грузовика и 31 легковушка, три машины сгорели. Предположительно, сначала произошло столкновение трех-четырёх машин на спуске с Меловой горы. Позже в образовавшийся затор врезалась на полной скорости фура с лесом.