В Воронежской области в аварии с участием 30 машин пострадали два жителя Твери

3 сентября в 15.00 часов в Бобровском районе на 631 км автодороги М-4 "Дон" 35-летний житель Краснодарского края, управляя автомобилем «Фредлайнер», допустил столкновение с автомобилями, которые следовали в попутном направлении.
В результате ДТП 4 человека госпитализировали: малолетняя жительница Рязани, 52-летний житель Тульской области и его супруга в возрасте 38 лет, 57-летний житель Твери и его супруга в возрасте 54 лет.
В аварии приняли участие 3 грузовика и 31 легковушка, три машины сгорели. Предположительно, сначала произошло столкновение трех-четырёх машин на спуске с Меловой горы. Позже в образовавшийся затор врезалась на полной скорости фура с лесом.
Подробнее: http://bloknot-voronezh.ru/news/opublikovany-zhutkie-snimki-s-mesta-dtp-s-uchastie-879786дробнее: http://bloknot-voronezh.ru/news/opublikovany-zhutkie-snimki-s-mesta-dtp-s-uchastie-879786
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.