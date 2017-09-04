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5 сентября в Тверской области ожидаются сильные дожди и ветер

04 Сентября 2017 12:39
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Как сообщает Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 5 сентября в отдельных районах Тверской области ожидается сильный дождь. В течение суток во вторник также ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра с отдельными порывами до 15 м/сек.

В целом новая рабочая неделя погодой нас не порадует. Во-первых, каждый день передают осадки, во-вторых, температура воздуха в дневные часы не поднимется выше +16 градусов. А в отдельные дни будет и того меньше +9...+14. Ночи станут ещё холоднее: максимум до 10 градусов тепла, в отдельных районах всего лишь до +5 градусов. А в ночь с 7 на 8 сентября ожидается самая холодная ночь на неделе +2...+7 градусов. Так что одевайтесь теплее  и не забудьте про зонты. 

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Метки: прогноз погоды похолодание сильный дождь усиление ветра погода в твери
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