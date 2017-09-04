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В Твери пройдет акция, посвященная профилактике ВИЧ

04 Сентября 2017 12:33
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C 9 по 12 октября 2017 года в Тверской области будет работать поезд со специально оборудованным вагоном для информирования граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 9 октября состав прибудет на железнодорожный вокзал Твери.

Акция проходит в 24 регионах России с июля по декабрь 2017 года. Проект реализуется Министерством здравоохранения РФ совместно с ОАО «РЖД». Мероприятие направлено на увеличение охвата граждан тестированием на ВИЧ.

В Тверской области ведется работа по повышению доступности квалифицированной медицинской помощи, усилению профилактического звена. Действуют мобильные бригады из областных специалистов, которые выезжают в муниципалитеты.

При участии студентов Тверского государственного медицинского университета реализуется программа «Мобильное здравоохранение». В местах массового пребывания людей (крупные торговые центры, супермаркеты) волонтеры-медики проводят анкетирование каждого желающего на выявление факторов риска развития заболеваний. Измеряются антропометрические данные, оценивается соотношение роста и веса и др.

3 сентября 2017 года в областной столице прошла акция «Волна здоровья» – проект общественной организации «Лига здоровья нации». На теплоходе, прибывшим в Тверь, и на площадке областного перинатального клинического центра им. Е.М. Бакуниной было организовано обследование около 200 детей и женщин. Прием вели специалисты ведущих федеральных клиник.

В рамках акции также прошли мероприятия, направленные на профилактику, популяризацию спорта и здорового образа жизни: мастер-класс «Мамина школа», семинар «Сохрани свое здоровье», фестиваль «Спорт как искусство», организован пешеходный маршрут «10 тысяч шагов к жизни», сообщает правительство Тверской области

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Метки: вич
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Комментарии (2)

  • jazz-y 
    ... агитпоезд... агитпараход... по чему в следующий раз ударим автопробегом?

в советское время необходимость подобных мероприятий оправдывалась слабой связью центра с местами - они были эффективной формой руководства и укрепления местных партийных органов, содействовали упрочению советской власти на местах, мобилизации людских и материальных средств и проч.  Т.е. уже на уровне министерств признается, что ситуация в стране близка к 20 годам прошлого столетия?
    04.09.2017 12:52
    0 | 1

  • Proletary 
    В РФ среди ВИЧ-инфицированных получают антиретровирусную терапию 35% от нуждающихся в ней. Зато деньги находятся на такие гей-парады.

На обеспечение ВИЧ-инфицированных необходимыми лекарствами дополнительно выделят 4 млрд руб., анонсировал Дмитрий Медведев. Деньги пойдут только на тех пациентов, кто уже проходит терапию, чтобы ее не прерывать
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/17/08/2017/59956fdf9a79473fcea1bf83
    04.09.2017 13:22
    0 | 1
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