До конца недели завершат ремонт трамвайных путей на пл. Капошвара

В Твери ведутся работы по замене трамвайных путей на участке проспекта Чайковского. На всём участке уложены новые шпалы, близятся к завершению работы по укладке рельсов.
Трамвайные пути на площади Капошвара не ремонтировались на протяжении нескольких десятилетий. В этом году в рамках ремонта магистральной улично-дорожной сети, проводимого ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги», демонтировали пути, ведущие в направлении проезда Дарвина и проспекта Победы. Одновременно с этим было решено привести в порядок пути, пересекающие площадь в направлении от Тверского проспекта к железнодорожному вокзалу.
За качеством работ ведётся самый строгий контроль, по необходимости привлекается лаборатория московских специалистов-дорожников. В отдельных случаях это приводит к некоторому увеличению сроков проведения ремонта, однако в целом работы проходят с минимальной корректировкой графика. Завершить обустройство путей на площади Капошвара и возобновить трамвайное движение планируется до конца рабочей недели.
Во время ремонта путей автобус №30 следует по маршруту «Речной вокзал – автовокзал» с увеличенным выпуском подвижного состава и сокращённым интервалом движения. Кроме того, для проезда на данном участке пассажиры могут воспользоваться автобусом №36.
Управление информации администрации города Твери.
Комментарии (3)
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antiER
04.09.2017 13:02
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