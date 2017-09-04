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До конца недели завершат ремонт трамвайных путей на пл. Капошвара

04 Сентября 2017 12:23
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В Твери ведутся работы по замене трамвайных путей на участке проспекта Чайковского. На всём участке уложены новые шпалы, близятся к завершению работы по укладке рельсов.

Трамвайные пути на площади Капошвара не ремонтировались на протяжении нескольких десятилетий. В этом году в рамках ремонта магистральной улично-дорожной сети, проводимого ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги», демонтировали пути, ведущие в направлении проезда Дарвина и проспекта Победы. Одновременно с этим было решено привести в порядок пути, пересекающие площадь в направлении от Тверского проспекта к железнодорожному вокзалу.

За качеством работ ведётся самый строгий контроль, по необходимости привлекается лаборатория московских специалистов-дорожников. В отдельных случаях это приводит к некоторому увеличению сроков проведения ремонта, однако в целом работы проходят с минимальной корректировкой графика. Завершить обустройство путей на площади Капошвара и возобновить трамвайное движение планируется до конца рабочей недели.

Во время ремонта путей автобус №30 следует по маршруту «Речной вокзал – автовокзал» с увеличенным выпуском подвижного состава и сокращённым интервалом движения. Кроме того, для проезда на данном участке пассажиры могут воспользоваться автобусом №36.

Управление информации администрации города Твери.

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Метки: пл.капошвара ремонт трамвайных путей
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Комментарии (3)

  • ЧЕПАЕВ 
    а вроде как пейсали что до 4 сентября?
    04.09.2017 12:41
    0 | 1

  • Ferapont 
    Очевидно, узнав про "благоприятную" погоду (https://tvernews.ru/news/224689/), господин Огонькофф решил-таки, что время для супер-эффективной работы настало.
∙
ПыСы. Интересно было бы еще знать, когда восстановят остановочные пункты, порушенные админисрацией в прошлых годах.
    Прикрепленные изображения:
    04.09.2017 12:58
    0 | 3

  • antiER 
    Как то в тихомолочку 14 маршрут похоронили. Его то проще всего было восстановить, почти весь маршрут в стороне от дороги. Но кому-то понадобилось побыстрее и попроще пр. Калинина закатать. Я всегда был за трамвай, но тут уж чего душой кривить, надо окончательно вбивать гвоздь в крышку, и не (см. аватар)
    04.09.2017 13:02
    0 | 2
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