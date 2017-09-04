До конца недели завершат ремонт трамвайных путей на пл. Капошвара

В Твери ведутся работы по замене трамвайных путей на участке проспекта Чайковского. На всём участке уложены новые шпалы, близятся к завершению работы по укладке рельсов.

Трамвайные пути на площади Капошвара не ремонтировались на протяжении нескольких десятилетий. В этом году в рамках ремонта магистральной улично-дорожной сети, проводимого ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги», демонтировали пути, ведущие в направлении проезда Дарвина и проспекта Победы. Одновременно с этим было решено привести в порядок пути, пересекающие площадь в направлении от Тверского проспекта к железнодорожному вокзалу.

За качеством работ ведётся самый строгий контроль, по необходимости привлекается лаборатория московских специалистов-дорожников. В отдельных случаях это приводит к некоторому увеличению сроков проведения ремонта, однако в целом работы проходят с минимальной корректировкой графика. Завершить обустройство путей на площади Капошвара и возобновить трамвайное движение планируется до конца рабочей недели.

Во время ремонта путей автобус №30 следует по маршруту «Речной вокзал – автовокзал» с увеличенным выпуском подвижного состава и сокращённым интервалом движения. Кроме того, для проезда на данном участке пассажиры могут воспользоваться автобусом №36.

Управление информации администрации города Твери.