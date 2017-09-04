В Твери пройдет праздник песни «Народное караоке»

7 сентября 2017 года в 19.00 на площади Славы в Твери состоится концерт «Народное караоке». Планируется, что вместе с арт-группой «SOPRANO Турецкого» любимые песни нескольких поколений россиян споют около 2500 человек.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в апреле текущего года обсуждал с Народным артистом России Михаилом Турецким планы по реализации в Верхневолжье совместных культурных проектов. Речь шла, в том числе о проведении музыкальных фестивалей. Один из таких проектов - «Народное караоке», которое уже во второй раз пройдет в Твери.

На празднике прозвучат песни прошлых лет и современные хиты в исполнении солисток группы «SOPRANO Турецкого». Подпевать артистам сможет любой желающий – вход на концерт свободный.

В сентябре 2016 года «Народное караоке» вместе с «Хором Турецкого» исполнили сотни жителей и гостей Твери. Помимо Твери проект охватил более 10 городов России и стал одним из самых популярных культурных событий в стране, сообщает правительство Тверской области.