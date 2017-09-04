Где купить шубу в Твери

В преддверии открытия Новоторжской ярмарки «За шубой!» в Тверском цирке мы встретились с директором Новоторжской ярмарки Натальей Серовой и поговорили о предстоящей выставке-продаже.

- Какие шубы предложит тверитянам и гостям нашего города Новоторжская ярмарка в новом сезоне? Ведь открытие уже 6-го сентября в Цирке?

- Да, новый новый меховой сезон 2017-2018 Новоторжская ярмарка "За шубой!" начнёт 6-го сентября, будем работать в Тверском цирке. Мы приготовили великолепные коллекции шуб, дублёнок, меховых головных уборов для женщин, новую коллекцию для мужчин.

- Какие виды меха предпочитают покупать сегодня?

- Мир натуральных мехов разнообразен. На Новоторжской ярмарке покупатель может выбрать практически любой мех по своему вкусу и достатку. Мы предлагаем шубы из мутона, нутрии, овчины премиум, причём по очень выгодным ценам. Дублёнки у нас выполнены из мехового велюра, полушубки - из лисицы и куницы. Особое место у изделий из каракуля и норки. Причём именно норка остаётся самой востребованной покупателями.

- Что особенно любят носить наши женщины?

- Современные женщины носят куртки, потому что ездят на автомобилях, полупальто, причём с капюшонами, - потому что это удобно. У кого позволяет бюджет выбирают богатые норковые манто и элегантные пальто из каракуля.

- Новоторжская ярмарка славится качеством своих изделий. Где мех закупаете?

- География наших закупок обширна. Например, каракуль у нас из Узбекистана и Афганистана. В производстве норковых шуб мы используем аукционные шкурки из Дании, Финляндии и Америки. Охотно работаем с продукцией российских звероводов. Для нашей торговой марки "ЗИМОС" выращиваем норку в собственном зверохозяйстве в Бологовском районе Тверской области.

Факт: в 2017 году на 19-м специализированном смотре-конкурсе «Пушнина клеточного звероводства» шкурки норки Новоторжской ярмарки, выращенной в собственном зверохозяйстве, цветов «пастель» и «сапфир» удостоены дипломов III степени, чёрная норка награждена дипломом I степени.

Цены на Новоторжские шубы и шапки

Меховые шапки — от 6 тыс. руб.

Мутон, нутрия — от 15 до 59 тыс. руб.

Дубленки — от 29 тыс. руб.

Для мужчин — 35 980 руб.

Каракуль, куница — от 80 до 160 тыс. руб.

Норка — от 69 до 350 тыс. руб.

За шубой на Новоторжскую ярмарку!

6 — 10 сентября 2017, ср. — вс.

Цирк, 10:00 — 19:00

Тверь, Тверская пл., 2а

www.shubu.ru, 8 800 222 63 92 (звонок бесплатный)