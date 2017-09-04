Где купить шубу в Твери

В преддверии открытия Новоторжской ярмарки «За шубой!» в Тверском цирке мы встретились с директором Новоторжской ярмарки Натальей Серовой и поговорили о предстоящей выставке-продаже.
- Какие шубы предложит тверитянам и гостям нашего города Новоторжская ярмарка в новом сезоне? Ведь открытие уже 6-го сентября в Цирке?
- Да, новый новый меховой сезон 2017-2018 Новоторжская ярмарка "За шубой!" начнёт 6-го сентября, будем работать в Тверском цирке. Мы приготовили великолепные коллекции шуб, дублёнок, меховых головных уборов для женщин, новую коллекцию для мужчин.
- Какие виды меха предпочитают покупать сегодня?
- Мир натуральных мехов разнообразен. На Новоторжской ярмарке покупатель может выбрать практически любой мех по своему вкусу и достатку. Мы предлагаем шубы из мутона, нутрии, овчины премиум, причём по очень выгодным ценам. Дублёнки у нас выполнены из мехового велюра, полушубки - из лисицы и куницы. Особое место у изделий из каракуля и норки. Причём именно норка остаётся самой востребованной покупателями.
- Что особенно любят носить наши женщины?
- Современные женщины носят куртки, потому что ездят на автомобилях, полупальто, причём с капюшонами, - потому что это удобно. У кого позволяет бюджет выбирают богатые норковые манто и элегантные пальто из каракуля.
- Новоторжская ярмарка славится качеством своих изделий. Где мех закупаете?
- География наших закупок обширна. Например, каракуль у нас из Узбекистана и Афганистана. В производстве норковых шуб мы используем аукционные шкурки из Дании, Финляндии и Америки. Охотно работаем с продукцией российских звероводов. Для нашей торговой марки "ЗИМОС" выращиваем норку в собственном зверохозяйстве в Бологовском районе Тверской области.
Факт: в 2017 году на 19-м специализированном смотре-конкурсе «Пушнина клеточного звероводства» шкурки норки Новоторжской ярмарки, выращенной в собственном зверохозяйстве, цветов «пастель» и «сапфир» удостоены дипломов III степени, чёрная норка награждена дипломом I степени.
Цены на Новоторжские шубы и шапки
Меховые шапки — от 6 тыс. руб.
Мутон, нутрия — от 15 до 59 тыс. руб.
Дубленки — от 29 тыс. руб.
Для мужчин — 35 980 руб.
Каракуль, куница — от 80 до 160 тыс. руб.
Норка — от 69 до 350 тыс. руб.
За шубой на Новоторжскую ярмарку!
6 — 10 сентября 2017, ср. — вс.
Цирк, 10:00 — 19:00
Тверь, Тверская пл., 2а
www.shubu.ru, 8 800 222 63 92 (звонок бесплатный)
Комментарии (3)
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Bonch
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04.09.2017 13:10
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