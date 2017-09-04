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За мошенничество с земельным участком собственник сарая пойдёт под суд

04 Сентября 2017 11:45
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Прокуратура Тверской области проверила соблюдение федерального законодательства при распоряжении земельными участками на территории Медновского сельского поселения Калининского района.

Один из местных жителей в 2016 году построил сарай на земельном участке площадью 2100 кв.м, чтобы в дальнейшем мошенническим путём оформить права собственности на землю в упрощенном порядке (без проведения торгов). Администрация поселения заключила с ним договор аренды указанного земельного участка для «ведения личного подсобного хозяйства» сроком на 20 лет.

После этого ушлый гражданин обратился в управление Росреестра по Тверской области с заявлением о регистрации права собственности на хозяйственную постройку, указав в декларации об объекте недвижимого имущества заведомо ложные сведения. Получив право собственности на объект недвижимости, он обратился в администрацию муниципального образования с заявлением о приобретении в собственность земельного участка.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования участок земли с кадастровой стоимостью свыше 1 млн рублей был предоставлен мужчине в собственность по выкупной цене - 33 тыс рублей (без проведения торгов).

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

 

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Метки: мошенничество с землёй прокуратура тверской области медновское сельское поселение
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Комментарии (3)

  • babayka69 
    Что за заведомо ложные сведения? Может я в терминах запутался, но мне не понятно, какое действие было незаконным. Может кто прояснит?
    04.09.2017 11:59
    0 | 0

    • jazz-y 
      Ну так не для нас пишут, а для того чтобы пресс-служба в конце года могла склепать красивый отчет о количестве публикаций в СМИ :) 
Судя по всему, сарай не является объектом капитального строительства - мужик не имел права оформлять эту землю не имея недвижимости на нем.
      04.09.2017 12:05
      0 | 1

  • Dobraya_dusha 
    Грань между капитальным и некапитальным зыбкая. Если сарай на жб фундаменте, он капитальный? А на плите? По букве закона да. Но если откопать одно письмо ВАС, то там будет указано, что кроме фундамента надо ещё и коммуникации под землей провести, чтобы уж капитальнее некуда было. И потом, вот для меня это дом, для налоговой - дворец, для залога в банке - хибара, а для соседа - сарай...
    04.09.2017 12:42
    0 | 1
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