За мошенничество с земельным участком собственник сарая пойдёт под суд

Прокуратура Тверской области проверила соблюдение федерального законодательства при распоряжении земельными участками на территории Медновского сельского поселения Калининского района.

Один из местных жителей в 2016 году построил сарай на земельном участке площадью 2100 кв.м, чтобы в дальнейшем мошенническим путём оформить права собственности на землю в упрощенном порядке (без проведения торгов). Администрация поселения заключила с ним договор аренды указанного земельного участка для «ведения личного подсобного хозяйства» сроком на 20 лет.

После этого ушлый гражданин обратился в управление Росреестра по Тверской области с заявлением о регистрации права собственности на хозяйственную постройку, указав в декларации об объекте недвижимого имущества заведомо ложные сведения. Получив право собственности на объект недвижимости, он обратился в администрацию муниципального образования с заявлением о приобретении в собственность земельного участка.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования участок земли с кадастровой стоимостью свыше 1 млн рублей был предоставлен мужчине в собственность по выкупной цене - 33 тыс рублей (без проведения торгов).

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).