В Кимрах молодой водитель устроил ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе годовалый ребенок

Вечером 3 сентября на ул. 50 лет ВЛКСМ г. Кимры 21-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubisi Lancer, при спуске с Савеловского моста, не учел скорость движения и дорожные условия. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ВАЗ 21144 под управлением 26-летнего водителя.

На момент аварии в ВАЗе находилось 3 человека: водитель и два пассажира – 22-летняя женщина и годовалый ребенок. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в травматологическое отделение «Кимрской ЦРБ». Водитель Mitsubisi Lancer не пострадал.

Фото группы «Кимры-инфо».