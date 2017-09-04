В Твери мужчина украл из магазина детский конструктор стоимостью почти 15 тысяч рублей

Администратор одного из детских магазинов Твери сообщила, что из торгового зала похитили товар. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник вошел в торговый зал и похитил со стеллажа конструктор стоимостью 14 873 рубля. На неоднократные требования администратора остановиться и оплатить мужчина не реагировал и скрылся. Очевидцы подробно описали приметы незнакомца.

Вора задержали, им оказался 25-летний неработающий житель Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.