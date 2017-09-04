«Поющая глина»: история, краски и музыка тверской глиняной игрушки

История глиняных поделок уходит корнями в доисторические времена, когда наши предки были неразрывно связаны с природой и почитали стихии как божества. И сначала фигурки птиц и зверей делали не для забавы, они, по мнению учёных, были культовыми предметами. Потом, когда старые верования ушли в прошлое, глиняные фигурки вошли в арсенал детских игрушек. Часто у гончара после изготовления посуды оставался комочек глины, и он лепил птичку, коровку, козлика на потеху детворе. Дальше – больше: если глиняной игрушке поставить «голос», то она станет музыкальным инструментом. Здесь у каждого народа, у каждого региона были свои традиции. Вот уже 20 лет историей новоторжской или тверской глиняной игрушки занимается профессор Владимир Ситников, зав. кафедрой НХК РГУ им. А. Н. Косыгина. Он не только учёный, но ещё художник и музыкант: Владимир Иванович создаёт свои авторские «поющие» игрушки, воплощая в них своё вдохновение, народные образы и духовность.

Сведений о том, как выглядела древняя тверская глиняная игрушка, мало. В целом, это были обобщённые образы, без деталей. Так, скажем, птичка – это некая яйцевидная форма с едва намеченными хвостиком и головкой. Понятно, что декоративная эстетическая функция была затушевана, зато, очевидно, была функция, связанная с особой значимостью звука как такового. Что такое звук для традиционной культуры? Это Жизнь. Зачем наши предки выходили весной на проталины и зазывали, закликали, гукали весну? Чтобы помочь природе ожить, проснуться после зимнего безмолвия. Ребёнок при рождении заплакал - значит, будет жить. Петух закукарекал - значит, рождается новый день. Звук имел первостепенное, животворное значение. С развитием звуковых инструментов появлялись детали декора, которые делали функциональную вещь ещё и красивой.

- Мир образов русской глиняной игрушки – это мир крестьянина-земледельца, связанный с обожествлением и почитанием природы, заботой о плодородии. Поэтому больше всего поражает архаика, глубина этих традиций, корнями уходящих в язычество. Впрочем, у каждого народа, абсолютно каждого, есть подобные игрушки и музыкальные инструменты. Даже при раскопках пирамид Майя были найдены глиняные музыкальные инструменты. Более того, и образы-то схожи и однотипны – это фигурки животных (козлов, баранов, оленей), птиц, антропоморфные образы. Просто каждый народ шёл своим путём, но идеи для всех общие. И часто игрушки и музыкальные инструменты объединяли в одно целое декоративно-образное и музыкальное. Вот скажем, в Черногории есть однострунный инструмент гусло с грифом в виде головы козла, - рассказывает Владимир Иванович.

В каждом регионе есть свои особенности в традициях изготовления керамики. К примеру, дымковская игрушка, которая у всех на слуху, - очень яркая, эстетичная. Более архаичны пензенские или абашевские игрушки. Ещё более архаичными кажутся изделия калужских мастеров – хлудневские игрушки, романовские, каргопольские.

У новоторжской игрушки тоже есть свои замечательные эстетические достоинства. И хотя эта игрушка имеет авторские истоки, всё же она основана именно на народных традициях.

- Самое важное, на мой взгляд, что сохранено в новоторжском промысле, как ни в каком другом, так это любовь к материалу. Взять хотя бы дымковскую игрушку - она полностью закрашена, а вот у тверской игрушки остаётся чистый цвет глины. Этот материал при обжиге сам по себе даёт массу красивых терракотовых оттенков в зависимости от того, какие в ней есть примеси, где вы берёте эту глину. А если есть ещё и примесь слюды, то после обжига игрушка будет на свету даже золотом отливать.Необыкновенно смотрятся и игрушки, покрытые глазурью.

Новоторжский промысел родился в 1975 году. В Торжке открыли керамическую мастерскую «Народные художественные промыслы» именно для изготовления сувенирной продукции на основе народных традиций. В цеху работал коллектив авторов-мастеров, которые и создавали эскизы новоторжских игрушек, разрабатывали свой неповторимый стиль: Лилия Михайловна Заварзина, Нина Петровна Стекольникова, Нина Николаевна Никонорова, Татьяна Николаевна Сендеркина и другие. Толчок всему делу дала Галина Алексеевна Климовская.

- И всё же это было фабричное производство – тиражирование как по шаблону утверждённых образцов птичек и петушков, где, прежде всего, на первом месте стоят рентабельность, простота в изготовлении и количественные показатели. Всё же это не искусство. Среди моих работ вы не найдёте ни одной одинаковой. Это авторский, ручной труд, единичное и уникальное творение, где многое зависит от вдохновения, настроения, чувства гармонии и красоты. Я, например, люблю солнечные тёплые мягкие цвета, оттенки ранней осени, то, что ближе к природе. А то, что сегодня мы видим на прилавках в магазинах как новоторжскую игрушку, чётко ложиться в рамки концепции потребительства. Чтобы товар был приобретен, он должен быть ярким, броским, поэтому его и раскрашивают в агрессивные цвета, игрушка как бы кричит: «Купи меня! Купи меня!». Но искусство всё же создаётся не для продажи.

Владимир Ситников не только сам создаёт глиняные игрушки, но и обучает ремеслу студентов. Для таких занятий прикладным искусством - керамикой, ткачеством, резьбой по дереву и др. - в университете есть специальная аудитория. Там ребята и осваивают традицию изготовления тверской игрушки. Есть в помещении небольшая печечка для обжига, ну а материал…он под ногами.

- Глину берём везде, уж чего-чего, а этого добра в Тверской области хватает. Как говорится, на два штыка культурный слой почвы сними – и вот она глина. Вот были как-то с экспедицией в Торопецком районе, смотрим – канава, а в ней - глина сиреневого оттенка. Из неё такая замечательная игрушка вышла, что даже вообще не захотелось потом её раскрашивать.

Помимо новоторжских, мастер изготавливает игрушки и в стиле традиций других промыслов. Вот, скажем, это абашевская игрушка, покрыта глазурью, которая при обжиге тоже даёт различные цветовые оттенки и разводы на изделиях. Причём конечный результат не вполне предсказуем.

В последствии пензенские мастера для удешевления производства стали раскрашивать игрушки масляной краской. Есть одна из версий, почему очень часто окрашивают в красный цвет. Она возвращает нас к языческим временам: во время жертвоприношения в кровь убитого животного обмакивали фигурки из глины, дерева, камня и т.п., чтобы поставить в своём доме в качестве приобщения к жертве и оберега. Оттуда и пошли красные звери с позолоченными завитушками.

Уникальность игрушек Владимира Ситникова ещё и в том, что все они - это полноценные музыкальные инструменты. У каждой, даже самой маленькой птички, свой тон, каждая имеет свой голос, своё неповторимое звучание.

- Магазинная новоторжская игрушка петь не будет, в лучшем случае будет издавать пронзительный резкий звук - свист. Это потому, что она монолитная и свисток там делается всего двумя проколами. А мои все работы пустотелые, причём форма должна быть гладкой внутри, чтобы звук был чистым, мелодичным, не шипящим. Нужно правильно выстроить звукоряд (проделать игровые отверстия - дырочки). И конечно, должен быть качественный свисток, такой, которым в народной традиции снабжены свирели, сопели, пыжатки. И тогда игрушка приобретёт мелодичный голос, станет музыкальной забавой, музыкальным инструментом.

Наши предки умели мыслить музыкальными образами. Взять хотя бы самый простой звукоряд из трёх нот. Получится весьма архаичная мелодия для магического действа – обряда встречи и проводов Масленицы. Хотя на нас сегодня воздействует совершенно другая музыкальная среда, но эта простая мелодия нам тоже понятна и близка, потому что рождает отголоски звучащей родной природы, это заложено в нашей генетической памяти.

Музыкальная игрушка с шестью дырочками уже имеет семиступенный звукоряд, как гармошка, балалайка, хотя полутонов, конечно, нет, это диатонический звукоряд. Но на таком глиняном духовом инструменте можно уже исполнять довольно большой репертуар народной музыки. И звук получается чистый, глубокий.

- Процесс изготовления музыкальных игрушек вдвойне творческий. Сначала создаёшь пластический образ, потом работаешь над звуком. Никогда не знаешь, какой, в конце концов, будет звук, насколько мелодичен и объёмен он получится. Это для меня очень волнительно. Наверное, это трудно понять человеку, который сам ничего не созидает. Вот я взял с земли кусок глины и сделал из него красивую вещь, не просто игрушку-забаву, а музыкальный инструмент. Это человека поднимает в своих собственных глазах, приближает к осознанию того, что ты создан по образу и подобию божьему, потому что ты тоже можешь созидать, облагораживать окружающую среду, делать мир вокруг себя краше, добрее и человечнее.