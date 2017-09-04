Смертельное ДТП в Тверской области: «семерка» вылетела в кювет и опрокинулась

2 сентября около 18.10 на 6-ом км автодороги Бежецк-Поречье Бежецкого района 54-летний водитель, управляя ВАЗ-21074, не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость и совершил съезд в левый по ходу движения кювет. Там автомобиль опрокинулся.
В результате водитель, пристегнутый ремнем безопасности, скончался на месте ДТП. Взят забор крови на химико-токсикологическую экспертизу, сообщает УГИБДД по Тверской области.
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