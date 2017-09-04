В День знаний все школы Удомли получили сертификаты на приобретение оборудования

1 сентября на торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года, вместе с педагогами городских и сельских школ, учениками и их родителями вышли руководители и сотрудники Администрации Удомельского городского округа и Калининской атомной станции. Без их внимания не осталось ни одно образовательное учреждение округа. На линейках всех 14 школ звучали теплые слова поздравлений и добрые напутствия ребятам в мир знаний, научных и личных открытий, а также были вручены школьные сертификаты, реализация которых поможет усовершенствовать образовательный процесс.

- День знаний – это наш общий праздник. У каждого из нас была своя школа, первый звонок и первый учитель, выпускной вечер и волнующий шаг в зрелую жизнь. Мы не только получали знания, но и учились дружить, преодолевать трудности. Пусть и впредь школа выпускает из своих стен образованное, широко мыслящее, любящее Родину, здоровое и энергичное поколение. Я искренне желаю вам, дорогие ребята, здоровья, терпения!, - сказал директор Калининской АЭС Виктор Игнатов, который в этот день посетил школьную линейку в МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова.

Со словами особой признательности и пожеланиями учителям новых идей, продолжения развития славных педагогических традиций Виктор Игнатов подарил учебному учреждению телевизор. Техническое средство будет установлено в музее занимательной физики «Сталкер», который был создан в школе на выигранные средства конкурса социально значимых проектов Фонда «АТР АЭС» в прошлом году. Телевизор станет новой образовательной платформой вместо привычной доски, с помощью которого можно будет проводить интерактивные уроки, в частности, одновременно демонстрировать и выполнять лабораторные работы по физике.

В Удомельском городском округе перед началом учебного сезона отремонтированы рабочие и вспомогательные кабинеты в школах и детских садах, приведены в порядок дворы, обеспечена доступная спортивная и культурная среда, решены многие бытовые и финансовые вопросы образовательных учреждений. Значимую поддержку образовательным учреждениям ежегодно оказывает Калининская АЭС. Выход на школьные площадки работников Калининской АЭС укрепил партнерские отношения Удомельского городского округа, Калининской атомной станции, всех жителей округа, судьбы которых связаны между собой неразрывно.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.