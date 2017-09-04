tvernews.ru
04 сентября Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В День знаний все школы Удомли получили сертификаты на приобретение оборудования

В День знаний все школы Удомли получили сертификаты на приобретение оборудования - ТИА
04 Сентября 2017 10:24
Автор:

Фоторепортаж

1 сентября на торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года, вместе с педагогами городских и сельских школ, учениками и их родителями вышли руководители и сотрудники Администрации Удомельского городского округа и Калининской атомной станции. Без их внимания не осталось ни одно образовательное учреждение округа. На линейках всех 14 школ звучали теплые слова поздравлений и добрые напутствия ребятам в мир знаний, научных и личных открытий, а также были вручены школьные сертификаты, реализация которых поможет усовершенствовать образовательный процесс.

- День знаний – это наш общий праздник. У каждого из нас была своя школа, первый звонок и первый учитель, выпускной вечер и волнующий шаг в зрелую жизнь. Мы не только получали знания, но и учились дружить, преодолевать трудности. Пусть и впредь школа выпускает из своих стен образованное, широко мыслящее, любящее Родину, здоровое и энергичное поколение. Я искренне желаю вам, дорогие ребята, здоровья, терпения!, - сказал директор Калининской АЭС Виктор Игнатов, который в этот день посетил школьную линейку в МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова.

Со словами особой признательности и пожеланиями учителям новых идей, продолжения развития славных педагогических традиций Виктор Игнатов подарил учебному учреждению телевизор. Техническое средство будет установлено в музее занимательной физики «Сталкер», который был создан в школе на выигранные средства конкурса социально значимых проектов Фонда «АТР АЭС» в прошлом году. Телевизор станет новой образовательной платформой вместо привычной доски, с помощью которого можно будет проводить интерактивные уроки, в частности, одновременно демонстрировать и выполнять лабораторные работы по физике.

В Удомельском городском округе перед началом учебного сезона отремонтированы рабочие и вспомогательные кабинеты в школах и детских садах, приведены в порядок дворы, обеспечена доступная спортивная и культурная среда, решены многие бытовые и финансовые вопросы образовательных учреждений. Значимую поддержку образовательным учреждениям ежегодно оказывает Калининская АЭС. Выход на школьные площадки работников Калининской АЭС укрепил партнерские отношения Удомельского городского округа, Калининской атомной станции, всех жителей округа, судьбы которых связаны между собой неразрывно.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: каэс удомля удомельские школы аэс атомная станция
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Казаки против зоозащитников: как волонтёры забирали собак из «концлагеря» в Рамешках

2017-08-30 13:43
79

В Твери в больнице умерла беременная женщина. Возбуждено уголовное дело

2017-08-29 16:25
67

Большая педагогическая конференция

2017-08-30 17:33
60

"Редкинский стрелок": то, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь

2017-08-31 21:00
57

В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

2017-09-01 08:54
50

Губернатор Игорь Руденя занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

2017-08-30 14:17
45

«У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком»

2017-08-29 15:43
43

А без воды... Туды-несюды!

2017-08-30 10:36
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100