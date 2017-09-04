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В Твери молодой человек упал со здания «Рюмки»

В Твери молодой человек упал со здания «Рюмки» - ТИА
Фото Сергея Терехова
04 Сентября 2017 10:02
Автор:

ЧП произошло вечером 3 сентября. О происшествии говорит весь город, трагедия активно обсуждается в соцсетях. Молодой человек вышел на смотровую площадку бизнес-центра «Тверь», где не удержался и сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте. Известно, что смотровая площадка находится на 24 этаже здания, на высоте 77 метров.

По данному факту СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку. В пресс-релизе ведомства сообщается, что  3 сентября 2017 года в вечернее время у здания бизнес-центра «Тверь», расположенного на Смоленском переулке, было обнаружено тело 27-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Предварительно установлено, что мужчина упал со смотровой площадки бизнес-центра.

В настоящее время следователями осуществляются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Опрашиваются родственники погибшего и очевидцы.

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Метки: "рюмка" бизнес-центр тверь парень упал с высоты парень упал и разбился
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Комментарии (17)

  • Добрый крот 
    Насмерть упамши?
    04.09.2017 10:10
    2 | 2

    • ОПМС 
      Как он вообще оказался на крыше 24 часа вечером??? Кто его туда впустил на крышу и почему охрана в такое позднее время впустила его в сам бизнес-центр??? И почему крыша не была закрыта на замок??? Возникает вопрос: Это акт суицида или просто несчастный случай???
      04.09.2017 12:11
      0 | 1

  • RVS 
    как угораздило то?
    04.09.2017 10:19
    0 | 3

    • Эго 
      дык, рюмка же...
      04.09.2017 10:22
      0 | 8

  • kudimov 
    Не был там ни разу и не буду наверно. Просто интересно, что там за такая площадка, с которой можно слететь вниз? Есть ли ограждения для безопасности? Расскажите, кто был.
    04.09.2017 10:25
    0 | 7

    • Yuri12 
      Бывал неоднократно. Сплошного ограждения нет, но чтобы упасть надо специально приложить знания и умения. Случайно сорваться невозможно, надо пролезать за ограждения на край.
Отличная была смотровая площадка.  И фото с нее были отличные. Жаль, теперь закроют.
      04.09.2017 11:20
      0 | 3

      • kudimov 
        Ясно. Видно парняга сам че-то сделал не так.
        04.09.2017 11:27
        0 | 3

      • Valdemar 
        Тут попахивает самоубийством, а может кто "помог".
        04.09.2017 11:46
        0 | 3

  • TVERSKOY_SK 
    Руфер?
    04.09.2017 10:29
    1 | 4

    • AlbatroS 
      Скорее подражатель этих самых руферов
      04.09.2017 10:43
      0 | 4

      • BEKTOP 
        С руферами палку перегибаете. Сколько руферов в Тверской области за год погибает? По стране?  И сколько на дорогах Твери- каждую неделю? 
О чем тогда разговор? 
Руферы почти профессионалы, развитые люди, осознающие опасность и соблюдающие меры безопасности.

Что касается подражателей... Чтобы подражать руферам, надо их знаниями и подготовкой обладать, уметь пользоваться специальным снаряжением и многими навыками . С альпинизмом аналогию можно провести. Не так уж много желающих подражать. Потому что это труд прежде всего. Скорее наоборот, у руферов за счет обладания их навыками и умениями риск стать жертвой несчастных случаев и стихийных бедствий  будет меньше, чем в среднем в популяции. 
А что до подражателей- так у нас чаще всего киношкам каким-нибудь подражают повально, а не  примерам из реальной жизни. То,чем занимаются руферы- слишком сложно и трудоемко для пустых людей, им надо  что-нибудь попроще да поэффектней. Что быстрее и проще :с  моста какого-нибудь на спор спрыгнуть, или наверх упорно карабкаться, да еще и со специальным снаряжением  да фотокамерой впридачу?
        04.09.2017 12:29
        1 | 1

  • Beqbmak 
    Нет там не ограждения не сетки...обычное  строительное ограждение в виде куска арматуры...вообще надо СК разобраться кто дал разрешение на организацию сего аттракциона в виде смотровой площадки .
    04.09.2017 11:07
    2 | 8

  • Бертран 
    Психически неуравновешенные господа зачастую склонны к суициду, несмотря на материальное благополучие и хорошие жизненные перспективы.
    04.09.2017 11:39
    1 | 1

  • fen 15 
    Сколько людей ходило и не падало, летом все желающие выходили в сопровождении работника ресторана, но ещё не перевелись любители селфи, причём чем опаснее и необдуманее съёмка, тем они считают что это очень круто. Как результат череда трагедий из года в год. Берегите себя и своих близких.
    04.09.2017 11:49
    0 | 5

  • Vojdy 
    Есть информация,что никто не падал и не погибал. Просто Ялышев решил таким странным образом привлечь внимание к своему зданию.
    04.09.2017 12:40
    2 | 1

  • Bonch 
      Парень (27 лет) свёл счёты с жизнью. В соцсетях он заранее оставил информацию об этом  намерении. Причина - проблемы в жизни.
  А ограждение  там  есть и охранник имеется,  который  сопровождает экскурсии на  смотровую  площадку, но он воспользовался моментом и...
    Жаль.
    04.09.2017 13:06
    0 | 0

  • maxxx72 
    Ну господам Войди и Бонч теперь  придется привести аргументы в защиту своих взаимоисключающих версий.
Но вот СК по Тверской области считает что печальный инцидент имел место. Его купил Ялышев и покинул тело?
    04.09.2017 13:09
    0 | 0
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