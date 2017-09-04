В Твери молодой человек упал со здания «Рюмки»

ЧП произошло вечером 3 сентября. О происшествии говорит весь город, трагедия активно обсуждается в соцсетях. Молодой человек вышел на смотровую площадку бизнес-центра «Тверь», где не удержался и сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте. Известно, что смотровая площадка находится на 24 этаже здания, на высоте 77 метров.

По данному факту СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку. В пресс-релизе ведомства сообщается, что 3 сентября 2017 года в вечернее время у здания бизнес-центра «Тверь», расположенного на Смоленском переулке, было обнаружено тело 27-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Предварительно установлено, что мужчина упал со смотровой площадки бизнес-центра.

В настоящее время следователями осуществляются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Опрашиваются родственники погибшего и очевидцы.