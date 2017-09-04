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В Ржевской ЦРБ не хватает "узких" специалистов: медосмотры детям не пройти

04 Сентября 2017 09:49
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Ржевская межрайонная прокуратур проверила соблюдение законодательства при организации  медицинских осмотров несовершеннолетних в Ржевской Центральной районной больнице. При проверке установлено, что в детской поликлинике, имеющей соответствующую лицензию, штат неукомплектован «узкими» специалистами. Таким образом нарушаются требования Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В целях защиты прав несовершеннолетних, межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к Ржевской ЦРБ об обязании обеспечить возможность в рамках программы обязательного медицинского страхования прохождение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетними в установленные возрастные периоды и в полном объеме.

Ржевским городским судом Тверской области исковое заявление прокурора удовлетворено.

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Метки: медосмотры ржевская црб узкие специалисты не хватает врачей
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Комментарии (14)

  • TvereZ 
    Волга выше Твери не судоходна. А то можно было бы завернуть теплоход и до Ржева...
    04.09.2017 09:59
    0 | 5

    • BEKTOP 
       
То, что Волга  несудоходна- это все отмазки. Было бы желание, все вопросы можно решить. 

1.Что мешает  выгрузить специалистов с теплохода  на пристани у Речного, посадить в автобус и отправить во Ржев? Или в Кесову Гору?
2. С другой стороны, если специалистов не хватает во Ржеве, но специалисты приплыли на теплоходе в Тверь (https://tvernews.ru/news/224657/),
то что мешает посадить ржевских детей в автобус и привезти их к Речному вокзалу , сгрузить на причале и отправить на теплоход со специалистами? Если специалисты не идут работать в район к детям, значит, дети придут к специалистам в Тверь, пусть даже специалисты будут на пароходе.
Кстати, отправку детей к специалистам заодно  можно будет как развития туризма(медицинского, в частности) в какие-нибудь отчеты занести.
      04.09.2017 10:50
      0 | 1

  • Добрый крот 
    И кто виноват в сложившейся ситуации? Ясен пень, докторишки.) Под суд этих гадёнышей, пусть работають за бесплатно и без выходных.
    04.09.2017 09:59
    1 | 3

    • TvereZ 
      И не гойворите! Расширяют, понимашь, специализации, и в такие дыры, как Ржев, уже не лезут... )))
      04.09.2017 10:02
      0 | 3

    • VoToN 
      Причем тут рядовые? Это весточка главврачу.
      04.09.2017 10:11
      0 | 1

      • horton 
        Не весточка, а повесточка! )))
        04.09.2017 10:30
        0 | 1

      • BEKTOP 
        угу, главный сам сядет детей принимать и справки выписывать? 
Или обяжет сверхурочно и без надлежащей оплыты  пока еще оставшихся специалистов? Главнюку-то что ?
На этом и основан порочный круг нехватки специалистов: когда кто-то из  считает    зарплату неадекватной ответственности и риску и увольняется, руководство обязывает выполнять их работу оставшихся специалистов сверхурочно.Без ДОЛЖНОЙ оплаты разумеется.
Это заставляет задуматься об увольнении остающихся. Дополнительная нагрузка без адекватной оплаты оказывается последней каплей..
И так до тех пор пока данных специалистов (ЛОР, невролога, хирурга) не останется даже в одном экземпляре.
Зато высвобождающиеся средства можно направить на дальнейшее повышение зарплат руководству больниц и минздрава т.о.
Во всем есть свои плюсы, только их надо уметь увидеть.
        04.09.2017 11:06
        0 | 0

  • VladislaV 
    Дураков у нас нету, надо усилить благодать, текущую с телевизора.

Вот вакансии ЦГБ г.Азова (судя по гербу), в интернете посмотрел на сайте вакансий, да, набирают, всех из списка, единственное, зарплаты подтянули к МРОТу (7800). А врач скорой помощи так и остался с окладом 8010р...

http://azov.trud.com/search/item/item_id/896815937/site_id/1123/show/job/query/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87/region/azov/category/3811.html
    Прикрепленные изображения:
    04.09.2017 10:40
    0 | 2

  • Эго 
    ТИА, опубликуйте список ЛУ ТО, где всех, "узких" и "широких", специалистов хватает. Думаю, составить его составить гораздо легче, чем перечислить те леч учреждения, в которых не хватает медперсонала.
    04.09.2017 10:40
    0 | 3

  • BEKTOP 
     Пользуясь случаем, было бы неплохо узнать перечень специалистов, которыми неукомплектован Ржев , и   КОНКРЕТНЫЕ  ЗАРПЛАТЫ, которые предлагают этим специалистам. Разве ситуация не очевидна?
НО- деньги будут и дальше выбрасывать на параходы, прокуроров и судей :((
И обязательно еще надо повысить зарплату главному врачу и его замам-  этож как трудно работается, когда специалистов нет. Когда специалисты есть- это любой дурак работать сможет.
А когда у тебя в больнице специалистов не хватает и целые отделения закрыты из-за этого, чтоб работать в таких условиях, главному врачу двойную зарплату надо платить.
И министру здравоохранения то же какую-нибудь премию ежемесячную надо выписывать, за то, что руководить в условиях нехватки специалистов и неукомплектованности приходится.
И-надбавку за вредность руководителям здравоохранения обязательно надо ввести- страшно даже  представить, в каких условиях бедным людям руководить приходится- кадров даже нет. Насколько проще руководить судами и прокуратурами- там вакансий в помине нет.
Не только ж судьям и прокурорам зарплаты взвинчивать бесконечно.
    04.09.2017 10:44
    0 | 2

  • VladislaV 
    А может и найдут.
http://rzhev.trud.com/search/item/item_id/826531191/site_id/168/show/job/query/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87/region/rzhev/category/3811.html

Может просто поликлиника новая, как указано в тексте объявления, вот и нет пока специалистов. Но зп 40тыр, кое что, и берут без опыта.
    04.09.2017 10:57
    0 | 0

    • Proletary 
      Это с субвенцией и стимулирующими выплатами. Такую зарплату может теоретически получить сферический врач в вакууме, работая на 3 участка без нареканий и с идеальной отчетностью. На деле докопаются к отсутствию журнала проведенной работы о профилактике туберкулеза в социально неблагополучных семьях и срежут к фигам. Пока не изменилась базовая ставка оклада, наивно надеяться на лучшее. Нас когда в 2 раза сокращали (при том же объеме работы), тоже обещали зарплату в 2 раза поднять. Хрена с два.
      04.09.2017 11:05
      0 | 0

      • VladislaV 
        Ясно, спасибо. Буду знать, сам купился.
        04.09.2017 11:07
        0 | 0

  • Dobraya_dusha 
    Гомерически поржал. Прокуратура установила - суд постановил. Теперь главный врач напряжется и родит узких специалистов. Зато все юристы при деле...
    04.09.2017 12:52
    0 | 0
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