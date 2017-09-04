В Ржевской ЦРБ не хватает "узких" специалистов: медосмотры детям не пройти

Ржевская межрайонная прокуратур проверила соблюдение законодательства при организации медицинских осмотров несовершеннолетних в Ржевской Центральной районной больнице. При проверке установлено, что в детской поликлинике, имеющей соответствующую лицензию, штат неукомплектован «узкими» специалистами. Таким образом нарушаются требования Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В целях защиты прав несовершеннолетних, межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к Ржевской ЦРБ об обязании обеспечить возможность в рамках программы обязательного медицинского страхования прохождение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетними в установленные возрастные периоды и в полном объеме.

Ржевским городским судом Тверской области исковое заявление прокурора удовлетворено.