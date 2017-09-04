Как сэкономить на такси

В Твери каждый стремится уехать на такси быстро, с комфортом и при этом не дорого. Отвечаем на популярные вопросы жителей города и помогаем заказать автомобиль с максимальной выгодой.

Можно ли платить за поездку меньше?

Конечно, можно. Как правило, крупные компании раздают промокоды со скидками на поездки. Это может быть промокод на первую поездку или промокоды в связи с началом работы в новом городе. Для получения скидки промокод нужно активировать в мобильном приложении или на сайте компании.

Промокод действует один раз. На этом все?

Нет. У многих компаний есть премиальные программы для клиентов. В сервисе «Максим» любой пользователь мобильного приложения «Максим: заказ такси» может стать участником такой программы и копить премиальные рубли для оплаты поездок.

В разделе «Ввести промокод» в меню приложения есть персональный промокод пользователя. Им можно поделиться с помощью соцсетей, мессенджеров, SMS, email или любым другим удобным способом. Получателю придет приглашение установить приложение и ввести полученный промокод. За каждого, кто его активирует, на счет пользователя будет зачислено 10 премиальных рублей. Новый пользователь получит 50 премиальных рублей. Чем больше приглашенных друзей, тем дешевле поездка.

А если промокода нет — сэкономить не получится?

Получится. Современные сервисы такси предлагают фиксированные цены на поездки. Они рассчитываются по оптимальному маршруту и не зависят от времени в пути. Это позволяет легко планировать бюджет на поездки и не переплачивать, если автомобиль попадет в пробку. Узнать, у какой компании такая система расчета, просто. Если цена поездки известна заранее, значит, фирма использует фиксированную тарификацию.

В Твери несколько таких компаний. Какую из них выбрать?

Лучше выбирать крупную международную компанию, которая тщательно заботиться о качестве сервиса. Обычно с ней сотрудничает больше водителей, а значит, автомобиль быстрее приедет на заказ.

Определить такую компанию можно по количеству скачиваний ее приложения. Если их больше миллиона, это хороший показатель.

Обычно для заказа такси звонят по телефону. Разве приложение удобнее?

Да. Для создания заказа не нужно разговаривать с оператором. Пользователь сам указывает адреса, выбирает тариф, время и способ оплаты поездки. Это занимает несколько секунд.

У некоторых приложений функционал шире. Например, в «Максим: заказ такси» можно на карте смотреть, где едет автомобиль, и делиться треком своей поездки с друзьями. Есть история поездок, чат с водителем, возможность оценить поездку и оставить отзыв. Версии приложения есть для iOS , Android и Windows Phone.

А если у меня нет смартфона?

В некоторых фирмах есть несколько способов заказа такси. Например, в сервисе «Максим» помимо приложения, можно вызвать автомобиль по телефону 66-66-66 и онлайн на сайте taximaxim.ru. Для доступных поездок лучше выбирать тариф «Эконом». По тарифу «Комфорт» приедет иномарка не старше 5 лет. «Минивэн» подойдет для больших компаний, а «Трезвый водитель» — для тех, кто не может сам управлять личным автомобилем.

Читателям Tvernews.ru сервис дарит 100 рублей на поездки по промокоду ТИА.

Пора ехать!