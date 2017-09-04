ООО «ВесьСервис» предстанет перед судом за свалки мусора в посёлке Кесьма. Ответ на народную новость

После публикации на сайте ТИА народной новости читательницы Светланы Вороновой "Поселок в Тверской области утопает в мусоре" прокуратура Весьегонского района провела проверку соблюдения норм законодательства об охране окружающей среды.

В с. Кесьма Весьегонского района (за территорией магазина РАЙПО) расположена площадка для сбора бытового мусора. На момент проверки контейнеры были переполнены, вокруг складирован различный бытовой мусор, который длительное время не вывозила обслуживающая организация.

Правила СанПиН устанавливают, что срок хранения бытовых отходов во дворах во избежание загнивания и разложения должен составлять: в холодное время года (при температуре -5 º С и ниже) не более трех суток, в теплое время года (при плюсовой температуре свыше +5 º С) не более одних суток.

Сбором и вывозом бытовых отходов в посёлке Кесьма занимается ООО «ВесьСервис». Таким образом, компания не соблюдает условия заключенного с администрацией поселения договора и нарушает требования действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Прокурор района в Весьегонский районный суд направил исковое заявление к ООО «ВесьСервис» о возложении обязанности провести работы по сбору и транспортированию бытовых отходов.