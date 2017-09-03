Около 1500 человек приняли участие в «Тверском марафоне»

3 сентября в столице Верхневолжья состоялся 33-й «Тверской марафон». В мероприятии приняли участие около 1500 любителей здорового образа жизни из семи стран, 27 регионов России и 100 городов. Возраст самого младшего участника соревнований составил четыре месяца, самого старшего – 85 лет.

«Тверской марафон» четвертый год подряд проходит под девизом «Бегу и радуюсь». Кроме основной дистанции – 42 км 195 м – в программу вошли забеги на 500 и 2000 метров, 10 километров, корпоративная эстафета 10х1 км и 10-километровый поход для поклонников скандинавской ходьбы.

В итоге победителем на основной дистанции марафона среди мужчин стал Игорь Веретенников (Санкт-Петербург), среди женщин - Ольга Крутенюк (Тверь). В забеге на 10 км, который стал самым массовым (в нем приняли участие 500 человек), лучшие результаты показали Иван Герасименко (Москва) и Екатерина Самуйлова (Ржев).

Спортсмены, занявшие первое и призовые места на всех дистанциях «Тверского марафона», получили эксклюзивные медали, изготовленные по специальному заказу.

В этом году почетными гостями мероприятия стали олимпийский чемпион в беге на 800 метров, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Юрий Борзаковский и серебряный призер Чемпионата мира по легкой атлетике-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина, которые вручили медали победителям и призерам забегов.

По итогам прошлого года «Тверской марафон» вошел в ТОП-15 лучших российских марафонов из 219 пробегов по количеству финишировавших на главной дистанции, сообщает правительство Тверской области