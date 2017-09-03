В Тверской области полицейские задержали уличного грабителя

В полицию обратился 38-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина рассказал полицейским, что на улице Егорова неизвестный, применив силу, похитил телефон, после чего скрылся.

Ориентировка с приметами предполагаемого злоумышленника передали патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался неработающий, 28 – летний местный житель. Фигуранта доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Ввозбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет., сообщает УМВД России по Тверской области