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В Тверской области сотрудники ГИБДД задержали автоугонщика

03 Сентября 2017 11:18
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В дежурную часть Торопецкого отдела полиции МО МВД России «Западнодвинский» обратился 41-летний житель города Торопец. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль марки «ВАЗ», припаркованный у магазина по улице Ленинградская.

Затем  сотрудники ГИБДД, находившиеся на маршруте патрулирования, заметили автомобиль, подходящий под описание разыскиваемого. Полицейские остановили авто, за рулем находился 27-летний ранее судимый житель Торопецкого района.  

Возбуждено уголовное дело статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угнанную машину вернули хозяину, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: задержали автоугонщика тверь
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