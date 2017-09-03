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3 сентября в Твери пройдет 33-й «Тверской марафон»

03 Сентября 2017 09:22
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В этом году легкоатлетическое мероприятие обещает установить рекорд по массовости. За неделю до старта заявки на участие в забегах отправили более 1200 любителей здорового образа жизни из семи стран, 27 регионов России и 100 городов.

«Тверской марафон» четвертый год подряд будет проходить под девизом «Бегу и радуюсь». Старт и финиш забегов, а также награждение победителей пройдет на Театральной площади.

Кроме основной дистанции – 42 км 195 м – в программу пробега входят забеги на 500 и 2000 метров, 10 километров, корпоративная эстафета 10х1 км и 10-километровый поход для поклонников скандинавской ходьбы.

По итогам прошлого года «Тверской марафон» вошел в ТОП-15 лучших российских марафонов из 219 пробегов по количеству финишировавших на главной дистанции – 42 км 195 м.

В этот же день в Твери при поддержке областного Правительства состоится 12-я всероссийская акция «Волна здоровья». На теплоходе, который прибудет в столицу Верхневолжья из Москвы, будут вести прием специалисты ведущих федеральных клиник.

Для детей на теплоходе будет организован прием экспертов в сферах отоларингологии, эндокринологии, кардиологии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии и других. Женщины смогут получить консультации специалистов в области акушерства и гинекологии. Обследование сложных случаев будет вестись на базе областного перинатального клинического центра им. Е.М. Бакуниной.

Прием будет вестись по спискам, сформированным главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Тверской области. Также на теплоходе организуют дежурство региональных медиков для работы с пациентами вне списков.

В рамках акции также пройдут мастер-классы и семинары и другие мероприятия, направленные на популяризацию спорта и здорового образа жизни, сообщает правительство Тверской области

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Метки: 3 сентября тверь 33-й «Тверской марафон»
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