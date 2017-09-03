В Твери столичные врачи будут принимать пациентов на теплоходе

3 сентября 2017 года в Твери пройдет 12-я всероссийская акция «Волна здоровья». На теплоходе, который прибудет в столицу Верхневолжья из Москвы, будут вести прием специалисты ведущих федеральных клиник.

Для детей на теплоходе будет организован прием экспертов в сферах отоларингологии, эндокринологии, кардиологии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии и других. Женщины смогут получить консультации специалистов в области акушерства и гинекологии. Обследование сложных случаев будет вестись на базе областного перинатального клинического центра им. Е.М. Бакуниной.

Всего за время акции планируется осмотреть около 65 детей и 200 женщин. Прием будет вестись по спискам, сформированным главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Тверской области.

Также на теплоходе организуют дежурство региональных медиков для работы с пациентами вне списков. При необходимости дежурные специалисты будут выдавать дополнительные талоны на прием к федеральным медикам.

В рамках акции также пройдут мероприятия, направленные на профилактику, популяризацию спорта и здорового образа жизни. Это мастер-класс «Мамина школа», на который приглашаются женщины, готовящиеся к рождению ребенка, молодые родители, участковые педиатры. В программе также семинар «Сохрани свое здоровье», фестиваль «Спорт как искусство», разработка пешеходного маршрута в рамках всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», цель которой – повышение физической активности населения.

Справочно: Акция «Волна здоровья» организована общественным объединением «Лига здоровья нации» и впервые прошла в 2006 году. За время проведения было обследовано более 8500 детей, 1188 из них обеспечено бесплатное лечение в федеральных клинических центрах. Всего в мероприятиях «Волны здоровья» за этот период приняли участие более 70 тысяч человек.

В Тверской области акция «Волна здоровья» проходила в 2011 и 2014 годах. Мобильные пункты приема пациентов на борту теплохода были развернуты в Весьегонске и Калязине.

В 2017 году прием пациентов будут вести эксперты Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова, Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Эндокринологического научного центра.

После Твери теплоход проследует в Углич, Мышкин, Кострому, Ярославль, Череповец, Дубну, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области