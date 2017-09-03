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В Твери столичные врачи будут принимать пациентов на теплоходе

03 Сентября 2017 09:57
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3 сентября 2017 года в Твери пройдет 12-я всероссийская акция «Волна здоровья». На теплоходе, который прибудет в столицу Верхневолжья из Москвы, будут вести прием специалисты ведущих федеральных клиник.

Для детей на теплоходе будет организован прием экспертов в сферах отоларингологии, эндокринологии, кардиологии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии и других. Женщины смогут получить консультации специалистов в области акушерства и гинекологии. Обследование сложных случаев будет вестись на базе областного перинатального клинического центра им. Е.М. Бакуниной.

Всего за время акции планируется осмотреть около 65 детей и 200 женщин. Прием будет вестись по спискам, сформированным главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Тверской области.

Также на теплоходе организуют дежурство региональных медиков для работы с пациентами вне списков. При необходимости дежурные специалисты будут выдавать дополнительные талоны на прием к федеральным медикам.

В рамках акции также пройдут мероприятия, направленные на профилактику, популяризацию спорта и здорового образа жизни. Это мастер-класс «Мамина школа», на который приглашаются женщины, готовящиеся к рождению ребенка, молодые родители, участковые педиатры. В программе также семинар «Сохрани свое здоровье», фестиваль «Спорт как искусство», разработка пешеходного маршрута в рамках всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», цель которой – повышение физической активности населения.

Справочно: Акция «Волна здоровья» организована общественным объединением «Лига здоровья нации» и впервые прошла в 2006 году. За время проведения было обследовано более 8500 детей, 1188 из них обеспечено бесплатное лечение в федеральных клинических центрах. Всего в мероприятиях «Волны здоровья» за этот период приняли участие более 70 тысяч человек.

В Тверской области акция «Волна здоровья» проходила в 2011 и 2014 годах. Мобильные пункты приема пациентов на борту теплохода были развернуты в Весьегонске и Калязине.

В 2017 году прием пациентов будут вести эксперты Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова, Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Эндокринологического научного центра.

После Твери теплоход проследует в Углич, Мышкин, Кострому, Ярославль, Череповец, Дубну, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: 12-я всероссийская акция «Волна здоровья» столичные врачи
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Комментарии (7)

  • dsmile 
    А куда делись местные специалисты?
    03.09.2017 10:18
    0 | 4

    • TvereZ 
      Ломанулись в мск за длинным рублем )))
      03.09.2017 11:00
      1 | 3

      • vorobjaninoff 
        И теперь вот приплыли на побывку и заодно поциэнтов подлечить.
        03.09.2017 11:03
        0 | 3

  • kudimov 
    Странный формат какой-то...  Больше напоминает показуху, нежели системное мероприятие. А в те города, где нет реки - как поплывут?
    03.09.2017 12:39
    0 | 3

  • VladislaV 
    А меж тем Тверской ГМУ считается лучшим...
Или уже не лучшим?
    03.09.2017 13:42
    1 | 0

  • Leo-L 
    Когда местный транспорт сдохнет, то из Мск будет раз в год приезжать троллейбус в рамках акции "Волна мобильности". Всех развезет за день бесплатно и домой с столицу.
    03.09.2017 17:02
    0 | 3

  • pitkin 
    Кто это придумал?Зачем эти гастроли плавающих медиков?Власть хочет  показать "заботу" о здоровье граждан?Лучше бы  в больницах и поликлиниках навели  порядок.Пароход  уплывёт,а проблемы здравоохранения останутся.
    03.09.2017 17:42
    0 | 1
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