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Появилось видео задержания тверских фальшивомонетчиков в Волгоградской области

Появилось видео задержания тверских фальшивомонетчиков в Волгоградской области - ТИА
02 Сентября 2017 17:37
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В одной из аптек Новоаннинского района Волгоградской области двое жителей Тверской области за лекарства попытались расплатиться купюрой номиналом 5 тысяч рублей. Фармацевт, рассмотрев банкноту, поняла, что она поддельная, и не стала принимать к оплате. После неудачной сделки, покупатели скрылись на иномарке, а работница аптеки позвонила в полицию, сообщив марку и госномер машины.

В этот же вечер автомобиль, на котором передвигались фальшивомонетчики, был замечен на одной из  автодорог Новоаннинского района, остановлен, а подозреваемые задержаны. Ими оказались неработающие жители Тверской области, 25 и 36 лет. Как проходило задержание - в сюжете Телеканала Волгоград 1.

При осмотре иномарки оперативники изъяли 12 купюр номиналом 5 тысяч рублей, которые были направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Волгоградской области. Экспертиза показала, что изъятые банкноты фальшивые. 

Обыски провели и по месту жительства мужчин в Тверской области, в результате которых изъяли: мобильные телефоны, платежные пластиковые карты, автотранспортные документы и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Подозреваемые сознались в содеянном, пояснив, что фальшивые купюры приобрели у неизвестного лица по цене 2 тысячи рублей за одну 5-тысячную банкноту.  В настоящее время они задержаны. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 186 УК РФ – «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» (санкция этой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы). При расследовании оперативники обнаружили еще три фальшивые купюры, которыми подозреваемые расплатились в торговых точках Новоаннинского района.

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Метки: фальшивомонетики умвд
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Комментарии (1)

  • 1234@1234 
    Деньги в России разрешено изготавливать только Юрию Ковальчуку.А ему конкуренты не нужны.
    02.09.2017 19:21
    0 | 3
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