В Твери маршрутка не поделила дорогу с легковушкой

ДТП произошло днем 2 сентября.

На перекрёстке улиц Красина и Благоева столкнулись маршрутка № 7 и "ВАЗ-2107".

На момент ДТП в маршрутке находились пассажиры. О пострадавших пока не сообщается

Обстоятельства и приины ДТП выясняются.