В Твери маршрутка не поделила дорогу с легковушкой

ДТП произошло днем 2 сентября.
На перекрёстке улиц Красина и Благоева столкнулись маршрутка № 7 и "ВАЗ-2107".
На момент ДТП в маршрутке находились пассажиры. О пострадавших пока не сообщается
Обстоятельства и приины ДТП выясняются.
ДТП произошло днем 2 сентября.
На перекрёстке улиц Красина и Благоева столкнулись маршрутка № 7 и "ВАЗ-2107".
На момент ДТП в маршрутке находились пассажиры. О пострадавших пока не сообщается
Обстоятельства и приины ДТП выясняются.
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