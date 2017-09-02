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Кимрская обувная фабрика отметила 110-летие со дня выпуска первой партии обуви

02 Сентября 2017 18:20
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В этом году знаменитая кимрская фабрика «Якорь» отметила 110-летие со дня выпуска первой партии обуви. А Кимры - 100-летие присвоения статуса города. 

Город Кимры славится своими ремесленными традициями с XVI века. Родоначальниками обувной фабрики «Якорь» является кимрская династия Столяровых. В 1907 году здесь было выпущено 20 тыс. пар обуви, в 1913 году объёмы производства превысили 120 тыс. пар. С 1915-го предприятие начало производить обувь для армии. После окончания Гражданской войны, в 1923 году, фабрика получила наименование «Красная Звезда» за большие заслуги коллектива по снабжению обувью красноармейцев.

В годы Великой Отечественной войны работники «Красной Звезды» пошили около 3 млн. пар обуви, из них почти 1,5 млн пар — для нужд фронта. В 50-60-е годы предприятие значительно выросло. В 1969 году на «Красной Звезде» работали уже около 8 тысяч кимряков, было выпущено 10,5 млн пар обуви разных моделей.

Традиционное кимрское ремесло обувного дела стало туристическим брендом. В Кимрах работает единственный в России музей обуви, в центре города установлен памятник кимрскому сапожнику. На базе Кимрского краеведческого музея при поддержке Правительства Тверской области реализуется мультимедийный проект «Столица сапожного царства».

 

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Метки: кимры кимрская фабрика
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Комментарии (7)

  • kudimov 
    Крот наверно щеголял в кимрских кроссовках, тверских джинсах и рубахе с закатанными рукавами) Первый парень на деревне. Был.
    02.09.2017 20:11
    1 | 6

    • Viktor69 
      А сейчас где обувь? Остался музей и всё, как завод Красный май разбомбили, даже музей угробили.
      02.09.2017 20:33
      0 | 3

    • Proletary 
      Я щеголял. Про закатанные рукава - гон.  Была водолазка под рубаху. Кимрские кроссовки были окуенне. Были. Правительству Тверской области дать наградной пистолет с одним патроном.
      02.09.2017 21:39
      0 | 1

      • kudimov 
        Вы наверно щеголяли в 60-х)
        02.09.2017 22:09
        0 | 0

    • Добрый крот 
      Хрен. Из кроссовок у меня был Adidasы лицензионные, из джинов-левиса, вранглера, райфлы.) Покупал джинсы у фарцы на честно заработанные в ССО деньги. И батники были. Кто помнит, что такое батник?)
      02.09.2017 22:08
      0 | 0

      • kudimov 
        Я помню. Батник - это не ватник. Это приталенная рубашка с двумя карманАми, манжетиками и воротником вроде стойкой (или нет, не помню про воротник)
        02.09.2017 22:11
        0 | 0

  • tutsi 
    Эх! Помню свои кроссовки с двумя синими полосками по бокам! Для моей семьи это был крутяк)
    02.09.2017 20:49
    0 | 4
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