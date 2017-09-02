Кимрская обувная фабрика отметила 110-летие со дня выпуска первой партии обуви

В этом году знаменитая кимрская фабрика «Якорь» отметила 110-летие со дня выпуска первой партии обуви. А Кимры - 100-летие присвоения статуса города.

Город Кимры славится своими ремесленными традициями с XVI века. Родоначальниками обувной фабрики «Якорь» является кимрская династия Столяровых. В 1907 году здесь было выпущено 20 тыс. пар обуви, в 1913 году объёмы производства превысили 120 тыс. пар. С 1915-го предприятие начало производить обувь для армии. После окончания Гражданской войны, в 1923 году, фабрика получила наименование «Красная Звезда» за большие заслуги коллектива по снабжению обувью красноармейцев.

В годы Великой Отечественной войны работники «Красной Звезды» пошили около 3 млн. пар обуви, из них почти 1,5 млн пар — для нужд фронта. В 50-60-е годы предприятие значительно выросло. В 1969 году на «Красной Звезде» работали уже около 8 тысяч кимряков, было выпущено 10,5 млн пар обуви разных моделей.

Традиционное кимрское ремесло обувного дела стало туристическим брендом. В Кимрах работает единственный в России музей обуви, в центре города установлен памятник кимрскому сапожнику. На базе Кимрского краеведческого музея при поддержке Правительства Тверской области реализуется мультимедийный проект «Столица сапожного царства».